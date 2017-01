IMM-urile pot accesa credite pana la 20 milioane lei, printr-un acord incheiat de Banca Romaneasca si EximBank

Citeste mai multe despre: credite imm • finantare imm

Prin acordul semnat, Banca Romaneasca beneficiaza din partea EximBank de un plafon in valoare de 20 milioane lei. IMM-urile care deruleaza activitati cu sustinere de la Banca Romaneasca au la dispozitie o valoare maxima a garantiei individuale de 1,5 milioane lei, iar procentul garantat este de maxim 80% in cazul creditelor de investitii si de maxim 70% in cazul creditelor pentru sustinerea activitatii curente. De asemenea, procentul de 70% este valabil si pentru scrisorile de garantie bancara.In cazul produselor pentru proiecte de investiti durata creditului este de maxim 5 ani, maximum 12 luni in cazul creditelor pentru activitate curenta sau de maxim 24 luni in cazul scrisorilor de garantie bancara.Presedintele executiv al EximBank, Traian Halalai a declarat ca isi doreste ca si alte banci comerciale sa valorifice si sa implice in finantarea proiectelor IMM-urilor autohtone pe termen scurt si mediu.