Credite in valoare totala de 160 de milioane euro pentru IMM, dupa un acord intre Fondul European de Investitii si UniCredit. Ce proiecte pot obtine finantare

Bancile din Bosnia si Hertegovina si Serbia vor beneficia de sprijinul unei garantii oferite de FEI si sprijinita prin Horizon 2020 (Programul UE de Cercetare si Inovare), in timp ce contractele de garantie cu bancile grupului UniCredit din Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Slovacia, Ungaria si Romania vor avea la baza sprijinul Planului de Investitii pentru Europa., potrivit semnatarilor contractului.”Finantarea suplimentara de 160 de milioane de euro disponibila prin acest acord demonstreaza ca Planul de Investitii joaca un rol crucial pentru Comisia Europeana in atingerea obiectivului de a sprijini IMM-urilor sa creeze joburi, sa inoveze si sa creasca”, a declarat Jyrki Katainen, vice-presedintele Comisiei Europene.Prin aceasta tranzactie Uniunea doreste accelerarea tranzactiilor de finantare si garantare capabile sa impulsioneze crearea de locuri de munca si dezvoltarea in UE, mai sustin reprezentantii FEI.