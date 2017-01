Firmele ar putea angaja someri carora statul sa le dea bani de chirie

Guvernul a modificat si completat Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, in scopul incurajarii in munca a somerilor, se arata intr-un comunicat al Executivului.Astfel, se acorda o prima de relocare persoanelor inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea de domiciliu sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia.Prima de relocare este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj si este egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei si a utilitatilor) in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.Banii se acorda lunar, pe o perioada de 36 de luni.Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare nu depasesc suma de 5000 lei/luna, in situatia in care sunt singure sau impreuna cu familiile acestora, si care se incadreaza in munca pentru o perioada de cel putin 12 luni.Prima de relocare se acorda la cerere si nu se cumuleaza cu prima de incadrare sau cu prima de instalare, prevazute in legislatie - a mentionat sursa citata.De aceasta masura ar putea profita firmele care au nevoie de personal si nu reusesc sa-si gaseasca muncitori in zona in care se afla. Prima de relocare ar putea astfel constitui un stimulent pentru ca forta de munca sa mearga in acele zone in care firmele au deficit de personal. Ministerul Munci i este autoritatea guvernamentala care gestioneaza acest sprijin.