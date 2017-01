​DOCUMENT Noi conditii de acordare a platilor directe de fonduri UE catre fermieri. Definirea "fermierului activ" intr-un nou proiect de ordonanta

(1) Fermierul care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe, calculate conform art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul nr. 639/2014, care nu au depasit cuantumul de 5.000 euro si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale, definita potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) si e), este fermier activ si poate beneficia de plati directe.

(2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro se pot inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola. Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderi familiale, rezultate ca urmare a inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului, se subroga in drepturi si obligatii persoanei fizice, in ceea ce priveste patrimoniul de afectatiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008.

(3) Fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu se inregistreaza potrivit prevederilor de la alin. (2) trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola. In cazul in care nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

4 indice 1) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa furnizeze actul de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola. In cazul in care din actul de infiintare nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(5) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care gestioneaza aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apa, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport si terenuri destinate activitatilor de recreere pot fi considerate fermier activ, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

(6) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care gestioneaza firme/companii de constructii, administratori de paduri de stat/private, penitenciare, unitati administrativ - teritoriale: comune, municipii, orase, judete pot fi considerate fermier activ, daca indeplinesc una dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(7) In sensul alin. (5) pentru persoanele juridice si in cazul fermierilor prevazuti la alin. (3), dovezile verificabile sunt documente din care sa reiasa veniturile totale si veniturile obtinute din activitatile agricole si activitati neagricole, care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Resurse utile:

Noul proiect de ordonanta (privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura) este important prin prisma imporantelor sume pe care fermierii trebuie sa le primeasca sub forma de plati directe la hectar. Acestea difera de la an la an. De exemplu, in anul 2016 plata unica pe suprafata (SAPS) a fost de 79 de euro la hectar.Oronanta simpla trebuie adoptata de Guvern in vacanta parlamentara si intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.Art. 6.Propunerea de modificare legislativa redefineste si transferul de exploatatie, in conditiile in care anterior unii fermieri care facusera transfer de exploatatie s-au plans ca nu si-au primit platile directe din cauza unor neclaritiati." - se arata in noul proiect de ordonanta de urgenta.