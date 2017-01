Pana la 50.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri: Programul Romania Start-up National 2017, anuntat de ministrul Antreprenoriatului

Citeste si:

"Trebuie sa subliniez ca vom lansa Programul Romania Start-up national, care este cel mai ambitios, cel mai puternic program realizat de dupa revolutia din 1989.. Aceasta masura este cuprinsa in Programul de guvernare. Este un program care va clasa Romania ca o tara extrem de atractiva pentru dezvoltarea de start-up-uri" - a declarat Jianu, intr-un interviu difuzat luni de Agerpres Programul Romania Start-up national va functiona, cu siguranta, pe intreg mandatul acestui guvern, adica timp de 4 ani. Vrem, de altfel, sa-l cuprindem si in Codul economic al Romaniei si sunt sigur ca toate celelalte partide politice si actori ai vietii politice, economice si sociale vor sustine acest tip de program, pentru ca va crea noua patura de intreprinzatori", a mai spus ministrul pentru Antreprenoriat.In prezent, din fonduri europene sunt finantate alte doua programe destinate romanilor care vor sa-si deschida startupuri: Romania Start-up Plus si Diaspora Startup , prin Programul Operatonal Capital Uman.De asemenea, pana acum functiona cu bani de la bugetul de stat Programul Start , prin care se ofereau pana la 26.000 de euro ajutor de la stat si Programul SRL-Debutant , cu ajutor de pana la 10.000 de euro penru deschiderea de mici afaceri.Interviul integral, pe Agerpres