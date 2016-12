Pana la 5 milioane RON pentru mici afaceri. Hotararea privind noile ajutoare de la stat pentru IMM s-a publicat in Monitorul Oficial

Cum se cer banii

Deschiderea aplicatiei online se va anunta cu cel putin 60 de zile dupa anuntarea acesteia.

Dupa crearea contului de inscriere aplicatia va trimite automat pe adresa de e-mail comunicata de solicitant un mesaj si un link de confirmare a inregistrarii.

Dupa confirmare, aplicatia de inregistrare a planului de afaceri va deveni activa pentru completarea on-line a planului de afaceri si incarcarea in aplicatie a documentelor solicitate.

Cine va putea lua banii de la stat

microintreprinderi - au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

nu inregistreaza datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

asociatii sau actionarii care controleaza mai multe intreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat in cadrul prezentei scheme doar in numele unei singure societati.

se incadreaza in domeniile de activitate eligibile (codurile CAEN). NU sunt eligibile firme care activeaza intr-o serie intreaga de domenii, printre care: agricultura, constructii, comert, bauturi alcoolice, tutun, restaurante si hoteluri, difuzare de programe etc.

Pe ce vor putea fi cheltuiti banii de la stat

Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea - valoarea maxima considerata eligibila in cazul activelor corporale de natura constructiilor nu poate depasi 1.650 lei/mp arie desfasurata, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfasurata;

Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru - prevazute la subgrupele 2.1 si 2.2. din Hotararea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;

Activele necorporale amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o concretizare fizica sau financiara precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

Noua schema de ajutoare de stat va avea un buget total de 900 milioane lei (aproape 200 milioane euro) in perioada 2017-2020, de la bugetul de stat. Cu acesti bani, statul vrea sa ajute aproximativ 200 de IMM-uri, adica 50 de firme pe an, in medie.Valoarea ajutorului de stat va fi de maximum(circa 1,1 milioane euro), cu intensitati maxime intre 20% si 70%, in functie de marimea firmei si de regiunea de dezvoltare in care se afla firma solicitanta. Restul banilor trebuie asigurati de antreprenorii respectivi, din surse proprii sau din surse externe (imprumuturi, de exemplu).De asemenea, valoarea minima a investitiei totale (ajutorul de stat, plus contributia proprie) nu poate fi mai mica de(aproape 1 milion euro) fara TVA.Taxa pe valoarea adaugata (TVA)este eligibila pentru a fi decontata din ajutorul de stat.De exemplu, pentru o microintreprindere din Bucuresti, care face o investitie minima admisa 4,5 milioane lei (circa 1 milion euro) fara TVA, ajutorul de stat va putea fi de maximum 1,575 milioane lei (circa 350.000 euro), iar contributia proprie a beneficiarului va fi de minimum 2,925 milioane lei (circa 650.000 euro) la care se va adauga TVA pentru toata investitia.Asta inseamna ca la TVA standard de 19% (daca ramane valoarea prevazuta din 2017, conform actualului Cod fiscal), antreprenorul mai trebuie sa suporte TVA de 855.000 RON (circa 190.000 euro), cu posibilitate de deducere.Acest calcul este valabil petru aplicatiile din 2017, pentru ca incepand din 2018 intensiatea spijinului va fi mai mica in Capitala.In plus, beneficiarul va trebui sa "se blindeze" de la inceput cu o gramada de bani, pentru ca. Decontarea se va face in maximum doua transe pe an, se mai arata in hotararea de guvern publicata in Monitorul Oficial.Firmele interesate vor putea solicita ajutorul de stat completand un plan de afaceri pe site-ul Ministerului Economiei.Solicitantul va completa si transmite on-line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea inscrierii in cadrul schemei, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.Planul de afaceri va trebui sa arate eficienta economica a intreprinderii si viabilitatea investitiei, vizand cel putin urmatoarele aspecte: descrierea afacerii, locatia realizarii investitiei, prezentarea investitiei, fundamentarea planului de investitii, analiza pietei relevante pe care intreprinderea solicita finantare, fundamentarea cifrei de afaceri, situatia financiara actuala si proiectii financiare.Solicitantii eligibili trebuie sa fie firme din Romania, cu capital 100% privat, care sa se incadreze in limitele privind intreprinderile mici si mijlocii din Legea 346/2004:In plus, trebuie sa indeplineasca si alte conditii cumulative, printre care:Anual, schema va functiona in baza unui Ghid al solicitantului (sau procedura) aprobat de Guvern, in care se vor detalia conditiile.Din start, firmele mijlocii vor avea prioritate la acesti bani de la stat, insa punctajul va tine cont si de alte aspecte: activitatile de productie (industrie prelucratorare) vor avea punctaj mai mare, vechimea in desfasurarea activiatii autorizate, rentabilitatea cifrei de afaceri, valoarea investitiei, valoarea aportului propriu, daca face investitia in zone cu somaj mare, locurile de munca nou create etc.Conform Hotararii de guvern, antreprenorii beneficiari vor putea investi banii de la stat in:In cazul inchirierii constructiilor aferente investitiei, contractul de inchiriere trebuie sa aiba o valabilitate de cel putin cinci ani de la data finalizarii investitiei, iar valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna.Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.