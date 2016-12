Termen prelungit: 1 milion de euro destinati afacerilor IMM cu brutarii, fabrici de bere, de lactate, mori

Cine poate sa ia banii nerambursabili:

Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;

Cooperativele, grupurile de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare

Cat se poate lua, in functie de marimea firmei

1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Cat trebuie sa aduca antreprenorul de acasa

Astfel, solicitantii pot depune proiectele pana la 31 ianuarie 2017. ora 16.00, conform unui anunt facut de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), in 28 decembrie 2016. Initial, termenul era 30 decembrie 2016.Proiecele se depun online, pe site-ul AFIR (apdrp.ro sau afir.ro). Valoarea maxima a ajutorului acordat in cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu poate depasi plafonul maxim/ proiect dupa cum urmeaza:In cazul in care beneficiarul solicita sprijin prin schema de minimis (dar nu mai mare de 200.000 Euro) pentru costuri generale proiect, plafoanele maxime pe proiect prevazute anterior se reduc cu o valoare echivalenta unei intensitati de pana la 10% din insumarea cheltuielilor eligibile din bugetul GBER, respectiv cu max. 10% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevad constructii - montaj, respectiv cu max. 5% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple (fara constructii - montaj).De asemenea, la Sumbasura 4.2a, care se refera la procesarea produselor pomicole (fructe), inclusiv pentru bauturi alcoolice, se ofera sume ceva mai mici, otrivit urmatoarelor plafoane:- 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;- 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.- 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;- 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.- 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;- 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice din produse agricole vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:- 200.000 de euro pentru microintreprinderi;- 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).Mare atentie la judetul in care este afacerea si la tipul de firma, pentru ca de ele depinde intensitatea sprijinului nerambursabil. Acesta este intre 10% si 50%. Astfel, la o intensitate de 50% si un ajutor nerambursabil de 1 milion de euro, inseamna ca antreoreorl trebuie sa puna de la el inca 1 milion de euro in proiect. In acest caz, valoarea proiectuli trebuie sa fie de 1 milion de euro.Deja la 40% intensitate, lucrurie se schimba semnificativ. Daca iei fonduri nerambursabie de 1 milion de euro, inseamna ca trebuie sa faci un proiect de 2,5 milioane de euro, iar tu sa vii cu restul de 1,5 milioane euro in investitie.