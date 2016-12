Fondurile europene pentru afacerile din agricultura - cat au atras fermierii

pana la 15 octombrie 2016, de circa 1,5 miliarde euro reprezentand plati directe aferente Campaniei 2015,

la care s-au adaugat, incepand din 16 octombrie si pana in prezent, circa 1,05 miliarde euro aferenti cererilor de plati directe depuse in Campania 2016.

Tot in interiorul celor 4 miliarde de euro, in ceea ce priveste platile efectuate din FEADR in perioada noiembrie 2015 - decembrie 2016, acestea ajung la valoarea de 1,5 miliarde de euro, din care 1,2 miliarde aferente perioadei curente de programare.

Din acesti bani, fermierii romani au putut beneficia:Pana la aceasta data, s-au autorizat la plata peste 800.000 de fermieri care au depus cereri unice de plata pentru urmatoarele scheme: Schema de plata unica pe suprafata (SAPS), Schema de plata redistributiva, Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (inverzire), Schema de plata pentru tinerii fermieri, Masura 13 - Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice si Masura 214 - Plati de agromediu.Plafonul total alocat din FEGA pentru Campania 2016 este de 1,7 miliarde euro, din care s-au putut plati pana la acest moment peste 1 miliard euro. Diferenta ramasa, de 700 milioane euro, urmeaza a fi platita in perioada urmatoare, pana la data limita stabilita de Regulamentele comunitare in vigoare, respectiv 30 iunie 2017, mai arata MADR.Alocarea financiara din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), acordata Romaniei pentru implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) in perioada 2014-2020 este de 8,128 miliarde euro, la care se adauga cofinantarea de la bugetul de stat, in valoare de 1,34465 miliarde euro, iar platile efectuate pana la acest moment reflecta un grad de absorbtie de circa 14 %.Ministerul mentioneaza ca platile efectuate au fost deja returnate de Comisia Europeana in proportie de 77%, urmand ca diferenta sa fie rambursata Romaniei pana la jumatatea lunii ianuarie 2017, reintregind astfel sumele cheltuite de la bugetul de stat pentru efectuarea lor.