200.000 - 1 milion Euro pentru firme: De la pensiuni si ateliere textile pana la productie software si sali fitness. Descarca Ghidul solicitantului si Lista domeniilor

Cati bani se pot lua

Cine poate lua acesti bani

microintreprinderi - au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

- au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei; intreprinderi mici - au mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;

intreprinderi mijlocii - au mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri

in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii

Pe ce pot fi cheltuiti banii

Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;

Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii;

Internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Vorbim despre Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/ Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.In acest apel sunt disponibile ajutoare regionale de stat si ajutoare de minimis, cu finantare de la Uniunea Europeana.Firmele interesate vor putea sa depuna proiectele in perioada, conform Ghidului solicitantului.Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa, dupa primele 2 luni de depunere a proiectelor, in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.Proiectele se depun in sistemul electronic MySMIS 2014. Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro si maximum 1 milion euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.Aceste plafoane se aplica intregii valori a finantarii nerambursabile, constand atat din ajutor de stat cat si, daca este cazul, din ajutor de minimis.Alocarea totala a apelui de proiecte este de 172,94 milioane euro.Finantarea nerambursabila este impartita in ajutor de stat regional si ajutor de minimis. La ajutorul de minimis, firma beneficiara trebuie sa contribuie cu minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile in proiect.La ajutorul de stat, contributia firmei la investitie variaza intre 30% si 55%, in functie de marimea societatii si de regiunea in care este localizat proiectul:Valoarea eligibila aferenta componentei finantabile prin ajutor de minimis nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala a investitiei.De retinut ca la componenta ajutorului de minimis, valoarea maxima a acestuia este de 200.000 de euro.Exemple de calcule pot fi gasite in Ghidul solicitantului atasat la finalul articolului.Banii sunt disponibili pentru firme din toata tara, cu EXCEPTIA Bucurestiului, a judetului Ilfov si a ITI Delta Dunarii.In plus, firmele solicitante trebuie sa fie microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii din mediul urban, sau a intreprinderi mijlocii din mediul rural.Firmele pot fi societati comerciale infiintate pe baza Legii 31/1990 sau cooperative infiintate pe baza Legii 1/2005.Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.O intreprindere care depune cererea de finantare in cursul anului 2017, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 4 ianuarie 2016 (prima zi lucratoare din anul 2016) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2016.Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantareLocul de implementare a proiectului este situat in:Cererea de finantare trebuie sa fie depusa la organismul intermediar POR (ADR) aferent regiunii de dezvoltare in care urmeaza a se implementa proiectul.Ajutorul de stat regional pentru investitii poate fi folosit pentru:Ajutorul de minimis poate fi cheltuit pentru:Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale, finantabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spatii de productie/servicii).

