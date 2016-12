Harta creditelor IMM: Peste 80% dintre firmele mici si mijlocii din Romania nu au avut niciodata credit bancar

"Maximum o cincime dintre IMM la nivel de judet detin credite de la institutii financiare rezidente (cea mai ridicata pondere fiind de 22,5 la suta). Judetele cu cele mai mici valori ale ponderii IMM cu credite au si cel mai mare potential de creditare (cifra de afaceri medie a IMM din aceste unitati administrative este de 211,5 mii euro, comparativ cu media pe judet de 157,5 mii euro, in decembrie 2015).

Mai mult, majoritatea IMM care au avut relatii de afaceri cu bancile autohtone au accesat finantare de la o singura institutie de credit, categoria de firme cu cea mai mica diversificare a creditorilor fiind microintreprinderile.

Bancile au continuat sa atraga clienti noi, prin creditarea de firme care nu au accesat credite in ultimii doi ani si, intr-o mai mica masura, prin finantarea companiilor infiintate recent. Astfel, in ceea ce priveste prima categorie de firme, numarul acestora s-a majorat cu 10 la suta in anul 2015, pana la 12,2 mii de companii, comparativ cu aproximativ 11 mii in anul 2014. Valoarea creditelor accesate de aceste firme se ridica la 5,3 miliarde lei in decembrie 2015, avand o pondere de 5 la suta in portofoliul total de imprumuturi acordate companiilor.

In primele noua luni ale anului 2016, au fost imprumutate circa 9.200 de firme noi, care au atras un volum de finantare de aproximativ 3 miliarde lei.

O proportie semnificativa din sumele acordate de banci firmelor noi pe piata creditului s-a indreptat catre firmele din sectorul constructii si imobiliar (33,5 la suta, in decembrie 2015), in pofida faptului ca aceasta ramura de activitate s-a dovedit a fi mai vulnerabila la efectele generate de criza financiara globala.

In functie de dimensiune, intreprinderile mici si mijlocii reprezinta cele mai multe firme din categoria celor care au accesat credite noi, catre ele indreptandu-se si cele mai multe sume (85 la suta).

In ceea ce priveste companiile nou-infiintate, acestea opereaza in principal fara sustinere financiara din partea creditorilor bancari. Aproximativ 900 de firme dintr-un total de circa 47.000 de companii infiintate in anul 2015 au accesat imprumuturi de la institutiile de credit pana la sfarsitul lunii septembrie 2016. Valoarea imprumuturilor detinute de aceste firme era de 1,1 miliarde lei in septembrie 2016, reprezentand 1,1 la suta din stocul de credite acordate companiilor nefinanciare".

"Desi accesul la finantare nu se numara printre problemele presante ale IMM, numarul acestor firme care au obtinut finantare de la institutiile financiare autohtone se mentine la valori scazute, indiferent de fazele ciclului economic (, in scadere de lala finalul anului 2014)." - sustine BNR, in Raportul asupra stabilitatii financiare, pe decembrie 2016.Alte informatii din raportul BNR, privind creditarea firmelor din Romania:Asa cum se observa in datele BNR, in ultima perioada firmele au inceput sa ia credite mai ales pentru finantarea stocurilor si a echipamentelor, nivelul creditelor ipotecare si al celor pentru alte investitii imobiliare fiind in scadere, in randul companiilor din Romania.