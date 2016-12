Se depun cereri: Fonduri UE de 75.000 Euro - 2 milioane Euro pentru restaurante, fabricute, crescatorii si alte afaceri cu peste. Descarca Ghidul solicitantului

MASURA IV.4 - PRELUCRAREA PRODUSELOR PESCARESTI SI DE ACVACULTURA - fonduri totale disponibile: 45.172.000 lei

MASURA I.6: DIVERSIFICAREA VENITURILOR SI NOI FORME DE VENITURI - 4.517.200 lei

Masura II. 2 - INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA- 135.516.000 lei.

Masura IV.4 - Pana la 1 milion de euro pentru fabricute de preparate pescaresti

Persoana fizica autorizata (PFA)

Societatea cu raspundere limitata - SRL

Intreprinderi individuale

Intreprinderi familiale

Societate in nume colectiv - SNC

Societate in comandita simpla

Societate pe actiuni - SA

Societate in comandita pe actiuni

prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura care contribuie la economia de energie si reduc impactul asupra mediului sau care privesc tratamentul deseurilor;

prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura care imbunatatesc siguranta, igiena si conditiile de munca;

prelucrarea subproduselor pescaresti si de acvacultura care rezula din prelucrarea principala;

produse de pescarie noi sau imbunatatite;

si altele

Masura I.6. - Pana la 75.000 euro pentru restaurante pescaresti si alte activitati

investitii la bordul ambarcatiunilor de pescuit;

turismul pentru pescuitul cu undita;

restaurante;

servicii de mediu aferente pescuitului;

activitati educationale care privesc pescuitul.

Masura II.2 - Pana la 2 milioane de euro pentru crescatorii de peste

Microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) vor putea beneficia de ajutor nerambursabil de 50% din valoarea eligibila a proiectului de investitii, ceea ce inseamna ca trebuie sa puna si ele jumatate din banii pentru investitii.

Firmele mari vor beneficia de fonduri UE de numai 30% din investitie, ceea ce inseamna ca vor trebuie sa contribuie cu 70% din valoare.

Contacte in teritoriu:

Potrivit unui anunt emis de Autoritatea de Management POP 2014-2020, in peroada 19.12.2016 - 16.02.2017, ora 17.00, se depun propuneri de proiecte pentru a fi finantate din urmatoarele linii de bani europeni ajunse la a doua sesiune:Propunerile de proiecte si cererile de finantare se depun online, in sistemul electronic MySMIS 2014. are disponibila o alocare totala de 45.172.000 lei (aprox. 10 milioane de euro), din fonduri europene si de la bugetul de stat.conform Ghiului solicitantului in forma aprobata. Valoarea eligibila minima a unui proiect va fi de 5.000 de euro., ceea ce inseamna ca si antreprenorul solicitant - din categoria IMM - trebuie sa contribuie cu jumatate din proiect (valoarea eligibila totala a unui proiect este de maximum 2 milioane euro).Vor putea cere banii europeni din Masura IV.4:Afacerile care pot fi finantate din acesti bani trebuie sa fie in:Concret, banii pot fi cheltuiti pe:din cadrul POP 2014-2020 are fondui totale disponibile de 4.517.200 lei (circa 1 milion de euro).Potrivit Ghidului solicitantului deja aprobat, in cadrul acestei linii de finantare se vor acorda ajutoare nerambursabile de maximum 75.000 euro si minimum 2.500 euro. Microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) vor putea obtine finantari de pana ladin valoarea totala eligibila a proiectului, ceea ce inseamna ca un proiect eligibil poate avea o valoare totala de. Practic, solicitantul trebuie sa contribuie si el cu jumatate din proiect.Eligibile pentru acest ajutor nerambursabil sunt persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul pescuitului si sunt organizate intr-una din urmatoarele forme juridice:Pentru a putea accesa banii, solicitantii trebuie sa fi desfasurat activitati de pescuit macar 60 de zile in ultimii doi ani si sa prezinte un pan de afaceri.Ce isi vor putea cumpara antreprenorii cu banii europeni? In cadrul acestei scheme de finantare, antreprenorii pot sa faca diverse investitii:a) Cheltuieli cu constructia, modernizarea sau extinderea cladirilorb) Cheltuieli cu achizitia terenului in cuantum de 10% din valoarea totala eligibila a proiectuluig) Cheltuieli pentru consultantah) Cheltuieli cu logisticai) Cheltuieli cu auditul proiectuluij) Cheltuieli cu informarea si publicitatea proiectului.are o alocare totala de 135.516.000 lei (circa 30 de milioane de euro).Schema de finantare, derulata tot in Programul Operational Pescuit (POP), isi propune stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere.Conform Ghidului solicitantului, in forma aprobata, vCe investitii vor putea face antreprenorii? Potrivit Ghidului solicitantului, antreprenorii vor putea face:DGP-AMPOP, municipiul Bucureşti - Tel: 021-307 9802, Fax; 021 307 2474CR Braşov (pentru judetele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu)- tel: 0725.256.235 ; 0725.256.236CR Bucureşti (pentru Bucuresti, Ilfov, Arges, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova): Tel. 0725.256.223 ; 0725.256.224CR Constanţa (Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi) - tel: 0241.511.580; 0725.256.231; 0725.256.232; 0725.256.218CR Cluj (pentru judetele Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj) Tel. 0725.256.233; 0725.256.234CR Dolj (pentru judetele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Vâlcea) - tel: 0725.256.221CR Galaţi (pentru judetele Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea) - tel: 0725.256.225; 0725.256.226CR Iaşi (pentru judetele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) - tel: 0232.462.857; 0725.256.229; 0725.256.230.CR Timiş (pentru judetele Arad, Bihor, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş) - tel: 0725.256.228; 0726.777.657.CR Tulcea (pentru judetul Tulcea) - Tel. 0725.256.237; 0725.256.238.