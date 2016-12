​VIDEO A adunat 150.000 de dolari pe Kickstarter si ne-a spus cum se face. Atentie la "gloata furioasa"

. Filmare si editare video: Balazs Nitsch-Petioky

1. Da-i omului un device

2. Adreseaza-te consumatorului casnic

3. Fa un produs atragator

4. Tinteste sume mari si fa-ti clipuri, marketing



5. Ai grija la gloata furioasa

6. Explica avantajele in cateva cuvinte

7. Pregateste-te pentru un proces vast de fabricare si livrare

Pe Blazej Marciniak l-am gasit la firma sa din Cracovia, Sher.ly , care produce softuri pentru transferul de fisiere in siguranta.Din 2013 pana acum, mica firma poloneza a reusit sa obtina fonduri europene de 300.000 de euro, investitii de capital de risc de 1,5 milioane de dolari si 150.000 de dolari pe platforma de crowdfunding Kickstarter.Sher.ly este prezenta si in Statele Unite, printr-o entitate juridica (firma) deschisa la Palo Alto, California - cum ar veni, vecini cu Facebook sau Google, care la un moment dat au fost incubate si dezvoltate acolo. "Blazej si asociatii sai au intuit, insa, importanta prezentei americane a unei firme est-europene de tehnologie: peste Ocean sunt investitorii cei mai bogati, marile fonduri de capital de risc care baga bani in start-upuri si tot acolo sunt si primii clienti cu bani pe care sunt dispusi sa-i cheltuiasca pe servicii si produse noi.Asa a ajuns si Sher.ly pe Kickstarter, unde, pe langa cei 150.000 de dolari pe care i-a strans, a reusit sa intre in atentia clientilor din toata lumea: SUA (continentala), Noua Zeelanda, Australia, Hawaii, Peru etc.Pe scurt, Sherlybox este un dispozitiv de stocare si share-uire a datelor, in conditii de securitate. Softurile de partajare au la baza tehnologia VPN (virtual private network), iar datele nu sunt urcate pe cloud.Blazej ne-a impartasit din experienta sa pe Kickstarter, care poate folosi si start-upurilor romanesti pe platformele de multifinantare disponibile in Romania, cum este Indiegogo, rivala lui Kicrkstarter, dar si micile platforme romanesti:Foto: KickstarterEste dificil pentru o firma de software sa se faca remarcata pe platformele de crowdfunding.Sher.ly este o companie de software in esenta, principalele sale produse fiind softurile de share-uire sigura a fisierelor sensibile. Practic, platforma Sher.ly este un instrument colaborativ util companiilor.Pe Kickstarter, insa, firma de software a intrat cu un produs hardware. Sherlybox este un dispozitiv de stocare a fisierelor sensibile, pe care clientii le pot share-ui cu platformele software ale Sher.ly.", marturiseste Blazej.In plus, dispozitivul de stocare Sherlybox le-a permis sa creezepentru softurile de lor de lucru colaborativ si sa ilustreze astfel practic utilitatea acestor softuri.In acelasi timp, firma face si pasii urmatori pentru extindere pe canalele de marketing si distributie: "se imprieteneste" cu producatori mai mari de dispozitive de stocare, pentru a isi lipi softurile de aceste aparate. Beneficiul este, evident, reciproc.Kickstarter, ca majoritatea platformelor de multifinantare, atrage clienti si sustinatori (backers) persoane fizice, consumatori casnici, nu business. Prin urmare, este bine sa vii cu un produs adresat lor.Asa a facut si Sher.ly, desi este o companie business to business.- ne spune CEO-ul Sher.ly.Ulterior, clientii care si-au luat dispozitivul Sherlybox pentru acasa l-au folosit si la birou, impreuna cu softurile de share-uire furnizate de companie. Avocatii sau medicii au fost printre primii care au adoptat dispozitivele si softurile de share-uire pentru documentele sensibile de la business.In fine, softurile Sher.ly sunt destinate in primul rand companiilor pentru care securitatea datelor este esentiala, cum sunt bancile sau clinicile medicale.Designul este foarte important pe platformele de crowdfunding, de aceea trebuie sa iesi cu un produs frumos, bine finisat si usor de folosit.", spune Blazej.Pe marile platforme de crowdfunding, cum sunt Indiegogo si Kickstarter, e bine sa tintesti sume mari si, de aceea, trebuie sa investesti in marketing si promovare.", povesteste antreprenorul." - mai arata Blazej.Campania Sherlybox si-a propus sa adune 69.000 de dolari, intr-o luna, insa a strans 154.106 dolari de la 896 sustinatori. Evident, nu toti finantatorii au primit dispozitive. Campania a acceptat sume in praguri porind de la 1 dolar pana la 5.000 de dolari. De la pragul de 149 de dolari in sus, a oferit dispozitive Sherlybox, in diverse combinatii cu softuri, culori, optiuni, in functie de bani. In rest, mulumiri, tricouri, dar si softuri Sher.ly cu licenta pe viata - pachete de fidelizare si implicare a publicului tipice pentru Kickstarter dar poate alfel mai putin folosite, in general, in Romania.Platformele de multifinantare sunt niste retele de comunicare unde nu gasesti numai fani, ci si foarte multi carcotasi sau "hateri". Si cand e vorba de a da bani pe un produs, oamenii ti-l judeca riguros, exigent si ii cauta adesea nod in papura. De aceea, trebuie sa ai neaparat un om care sa dea mereu explicatii privind produsul si sa intoarca in favoarea sa comentariile negative. Blazej a facut acest job.", spune el.In crowdfunding, pentru a atrage sustinatori dispusi sa plateasca, trebuie sa explici succint cum le imbunatateste viata produsul tau si care este avantajul esential fata de produsele de pana atunci.- ne-a spus Blazej.Dispozitivul Sherlybox are avantajul ca este destul de incapator - 1TB- si functioneaza non-stop, fiind conectat wireless la computer, tableta sau smarphone, oferind acces oricand la date.Impreuna cu softul Sher.ly de share-uire, iti creezi practic un mini-cloud personal, fara sa iti pui vreun pic in pericol securitatea datelor."I", explica Blazej avantajele softurilor Sher.ly.Cand faci crowdfunding nu e ca si cum ai vinde cateva chestii hand-made pe o taraba la un targ sau prietenilor. Trebuie sa te astepti la comenzi relativ multe, in timp scurt si pentru destinatii de livrare la mii de kilometri. Pentru a face fata, trebuie sa pui la punct un intreg proces de fabricatie si livrare.Firma a facut 1.000 de dispozitive Sherlybox si a livrat 650 catre sustinatori de pe Kickstarter." - spune Blazej.Foto Kickstarter / Sher.ly"Noi am gasit o companie specializata in design industrial, la Poznan si am folosit resursele lor pentru matrita. Apoi am cumparat componente de la subcotractori si ne-am dus apoi la o firma de asamblare din Krosno, care ne-a facut toata asamblarea, ambalarea, logistica si shippingul. Campania noastra a avut loc in iunie 2014, pe urma, timp de un an, am construit device-urile si am terminat livrarea la inceput anului 2016".", ne-a mai spus Blazej Marciniak , CEO si cofondator al Sher.ly.In fine, poate ar mai fi o intrebare: de ce domeniul .ly - Libia? "Pentru ca e mult mai ieftin decat ar fi fost sherly.com, care era deja ocupat. Serly.pl nu ne interesa oricum, pentru ca noi am vrut de la bun inceput sa facem un brand global, nu doar pentru Polonia" , a mai explicat antreprenorul polonez. Evident, .ly a mers de minune cu brandul Sherly.Din pacate, Kickstarter nu este disponibil si pentru proiecte din Romania, insa antreprenorii romani pot deschide firme in tari acceptate: SUA, Canada, dar si Spania, Marea Britanie, Irlanda, Austria, Italia, Germania, Franta etc. Finantatorii (backers), insa, pot fi din toata lumea.In schimb, platforma rivala, Indiegogo , accepta si proiecte aflate in Romania. De asemenea, sunt si platforme de crowdfunding romanesti, mai putin dezvoltate, ce-i drept. (Citeste AICI mai multe despre crowdfunding in Romania)