93% dintre utilizatorii de smartphone-uri prefera autentificarea biometrica pentru efectuarea platiilor

Performanta - combinarea unui algoritm cu o rata scazuta de eroare cu un dispozitiv de autentificare a identitatii;

Utilizarea - dezvoltarea unei experiente de plata care sa ofere incredere si siguranta, ramanand in acelasi timp atractiva chiar si pentru utilizatorii reticenti la inovatii tehnologice;

Interoperabilitatea - asigurati-va ca solutiile tehnologice vor putea fi operabile si de pe alte dispozitive, folosind o varietate de metode (identificarea irisului, a vocii, a amprentelor);

Securitatea - reduceti la minimum riscurile, asigurandu-va ca datele biometrice nu pot fi decriptate si ca ele nu parasesc dispozitivul utilizatorului;

Confidentialitatea - folositi tehnologii de ultima ora pentru a oferi confidentialitate si anonimitate chiar si in cazul unor tehnologii de autentificare.

Avand in vedere faptul ca vanzarile globale de smartphone-uri sunt asteptate sa creasca cu 400 de miliarde de dolari in anul urmator, oamenii de pe intreg mapamondul vor avea acces la tehnologia care sa faca posibila plata biometrica.Cu toate acestea, in timp ce 92% dintre profesionistii din domeniul bancar vor sa adopte tehnologia biometrica, punerea ei in practica intarzie si numai 36% dintre directorii executivi din domeniu considera ca au experienta necesara in livrarea unor astfel de tehnologii.