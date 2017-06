Trenduri in comertul online: Granita dintre comerciantii interni si internationali dispare. Cat de importante sunt Marketplace-urile

multi cumparatori online considera magazinele importante pentru a atinge si a simti produsele (59%),

pentru a rezolva probleme imediate (54%),

pentru a primi servicii superioare dedicate clientilor (52%)

pentru a participa la programe de fidelizare (52%)

jumatate dintre cumparatori (50%) au folosit in acest an serviciul de livrare in magazin, 44% dintre acestia au facut cumparaturi suplimentare, iar 41% intentioneaza sa utilizeze mai des serviciul de livrare in magazin anul urmator.

Din cei 47% de clienti americani care au cumparat de la un comerciant international pe marketplace din SUA, majoritatea acestora sunt din China (61%), Marea Britanie (23%), Canada (15%) si Japonia (14%).

China este acum cea mai mare piata de comert electronic din lume, cu aproximativ 900 de miliarde de dolari din vanzari in 2016, reprezentand aproape jumatate din vanzarile online in toata lumea, potrivit eMarketer.

Cel mai important motiv pentru care cumparatorii online achizitioneaza de pe marketplace in loc sa acceseze direct comerciantul este pretul mai bun (65%), urmat de gratuitatea sau costul redus al transportului (55%), costul total al comenzii ce include si costurile de transport (45%) si viteza de livrare (44%).

Aplicatiile de mobil ale comerciantilor sunt, de asemenea, in crestere , 8 din 10 consumatori folosind o aplicatie pentru telefonul mobil. Utilizatorii de aplicatii le prefera site-urilor datorita vitezelor mai rapide (51%) si a experientelor mai bune de achizitionare (35%). Numarul de aplicatii utilizate de un consumator este insa limitat. Cumparatorii online prefera sa se limiteze la trei sau cinci aplicatii pe telefon pentru a economisi memoria dispozitivului.

, 8 din 10 consumatori folosind o aplicatie pentru telefonul mobil. Utilizatorii de aplicatii le prefera site-urilor datorita vitezelor mai rapide (51%) si a experientelor mai bune de achizitionare (35%). Numarul de aplicatii utilizate de un consumator este insa limitat. Cumparatorii online prefera sa se limiteze la trei sau cinci aplicatii pe telefon pentru a economisi memoria dispozitivului. In ciuda cresterii globale a comertului mobile, consumatorii evita sa utilizeze metode mobile de plata in magazinul online. In timp ce 59% dintre utilizatorii de smartphone-uri lanseaza cautari pe dispozitivul lor, doar 28% il folosesc pentru a face o achizitie in magazin.

Furnizarea de experiente personalizate in magazine include adaptarea la noile tehnologii si oferte. Procentul mediu al achizitiilor efectuate in magazinele fizice de catre cumparatorii online a scazut de la 53% in 2014 la 48% in 2017. Comparativ, vanzarile online au crescut de la 47% in 2014 la 52% in 2017.

Noile tehnologii, inclusiv modulele de chat si realitatea virtuala , sunt modalitati prin care comerciantii pot imbunatati experienta consumatorilor. In timp ce cumparatorii online prefera sa vorbeasca cu vanzatorii atunci cand fac cumparaturi in magazine, in mediul online acestia opteaza pentru servicii individuale, cum ar fi e-mail (55%) si chat live (42%).

, sunt modalitati prin care comerciantii pot imbunatati experienta consumatorilor. In timp ce cumparatorii online prefera sa vorbeasca cu vanzatorii atunci cand fac cumparaturi in magazine, in mediul online acestia opteaza pentru servicii individuale, cum ar fi e-mail (55%) si chat live (42%). Clientii online se simt in siguranta, de asemenea, folosind module de chat pentru a obtine informatii despre produse (42%), actualizari de produse noi (39%) si completarea comenzilor si returnarea produselor (39%).

Acestea includ, de asemenea, modul in care cumparatorii aprofundeaza experienta magazinului. Realitatea virtuala este atragatoare pentru cumparatorii online interesati sa vizualizeze mobilierul si decoratiunile interioare (42%), sa vada produse ce prind viata prin demo-uri (40%) si navigand prin magazin (39%).

Acelasi studiu mai arata ca cel mai important trend in materie de comert online consta in faptul ca granita dintre comerciantii interni si cei international continua sa se diminueze."Retailerii concureaza acum la nivel global. Pentru a castiga, acestia se pot diferentia oferind experiente personalizate", spune Alan Gershenhorn, director comercial la UPS.Un exemplu in acest sens sunt clientii americani. Aproape jumatate dintre cumparatorii fideli mediului online din SUA au facut achizitii de la comercianti internationali, demonstrand necesitatea unei oferte personalizate ca modalitate de a concura cu preturi mici.Aproape toti cumparatorii online din SUA (97%) au achizitionat direct dinprocentuale din 2016 pana in prezent, iar 81% au mentionat ca pretul a fost cel mai important factor atunci cand au selectat produsele. Potrivit respondentilor care au cumparat de la un comerciant international, adica 47% din total, 43% au fost convinsi de preturile mai scazute de pe platforma marketplace din SUA, iar 36% au dorit produse unice pe care nu le-au gasit la retailerii americani.Opt din zece cumparatori online utilizeaza aplicatiile comerciantilor, preferandu-le adesea in defavoarea website-urilor, datorita vitezei mai rapide si a unei experiente de utilizare mai bune.Confortul este esential, deoarece cumparatorii "in miscare" de pe dispozitivele mobile cauta eficienta la fiecare pas. Voucherele pe mobile (50%) si imaginile de produs de inalta calitate (50%) sunt doua dintre cele mai importante caracteristici ale aplicatiilor."Cumparatorii online pot achizitiona cu usurinta din buticurile si bazarele din intreaga lume", a spus Gershenhorn."Asistam la un preview al viitorului, cand legaturile intre comercianti si clienti vor fi definite mai putin de limitarea geografica si mai mult de modul in care se conecteaza intre ei. Provocarea sta in a oferi clientilor oferta cea mai buna, controlul si confortul pe care le doresc."Potrivit eMarketer, se estimeaza o, comparativ cu 15% pentru comertul electronic din S.U.A. in aceeasi perioada de timp.Principalele aspecte de care cumparatorii online tin cont cand achizitioneaza de la retaileri internationali sunt un cost total clar al comenzii, incluzand taxe si comisioane (77%), afisarea preturilor in moneda cumparatorului (76%), brandul (74%) precum si viteza de livrare (66%)."Tehnologia continua sa aduca schimbarea in vanzarea cu amanuntul, insa magazinul fizic ramane inca foarte important. Comerciantii online se extind cu magazinele fizice, iar cei care utilizeaza mai multe canale de promovare apeleaza la magazinul local ca centru de realizare pentru comertul electronic", a spus Gershenhorn. "Cumparatorii online indica faptul ca doresc o tehnologie care sa permita experiente personalizate, pline de satisfactii, atat online cat si in magazin."