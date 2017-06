Cat conteaza continutul video si cum va influenta comertul online

Intr-un sondaj PowerReviews centrat pe dorintele utilizatorilor de internet, 40% dintre respondenti au spus ca "intotdeauna" cauta continut vizual, iar alte 32% "in mod regulat" il cauta. Acelasi sondaj, efectuat pe utilizatorii din SUA a constatat ca 35,1% dintre cumparatorii online au declarat ca ar fi mai probabil sa cumpere un produs dupa ce au vizionat un videoclip cu produsul, in timp ce 37% au spus ca nu vor.Consumatorii online se simt din ce in ce mai confortabili cu imaginile iar tehnologia s-a imbunatatit fapt care creeaza un nou trend - continutul video care este pe cale sa devina un element important in comertul electronic."Am analizat datele a 9 milioane de produse pentru a calcula ce continut de produs influenteaza conversia pe site-urile principale. Nu exista nicio indoiala ca imaginile sunt printre cele mai importante criterii care determina comportamentul de cumparare", sustine Peter Crosby, director de comunicatii de marketing la SalsifyTotusi retalierii si marketerii atrag atentia, citati de site-ul e-marketer.com, ca exista si probleme referitor la continutul video, cele mai importante fiind legate de costuri si de incarcarea videoclipurilor in zonele cu receptie slaba privind internetul."Este scump, consumator de timp si necesita o tehnologie semnificativa pentru retusarea videoclipurilor", sustine Gilles Rousseau, vicepresedinte senior de vanzari si marketing la Splashlight, o agentie de fotografie digitala, citat de site-ul e-marketer.com.Retailerii atrag atentia asupra faptului ca imaginile sunt importante pe parcursul calatoriei consumatorilor. "Consideram ca comertul vizual va fi valoros pentru afacerea noastra, atat in faza de cautare, cat si in faza de gasire", a declarat Jess Jacobs, directorul departamentului de marketing pentru decorarea online si retailerul de mobila Wayfair."Comerciantii inteligenti cred ca continutul influenteaza si genereaza intentia de cautare, precum si intentia de cumparare", a adaugat Oliver Tan, co-fondator si dezvoltator de afaceri, la compania de recunoastere a imaginii ViSenze.Sursa: emarketer.com