7 ponturi pentru a obtine mai multe adrese de email

Citeste mai multe despre: email marketing • afacere online

Ar trebui sa afisezi cea mai buna oferta direct pe pagina de pornire si sa aratati vizitatorilor modul in care acestia pot beneficia daca devine un abonat prin e-mail. Concentreza-te pe caseta de inscriere. Link-urile pot ocupa si alte zone ale site-ului. Cititorii nu vor fi bombardati si nu vor vedea link-urile decat daca fac scroll pe pagina. Poti gasi in online sabloane gratuite de marketing pentru a le utiliza, astfel incat sa poti crea linkuri atractive pe care oamenii doresc sa faca clic.Daca nu ai deja o pagina personalizata sau daca nu poti reface designul paginii pe care o ai in acest moment, trebuie sa iei in considerare utilizarea fetaure box (n. red.: caseta de caracteristici. Aceasta este magnetul care atrage adresele noi. Aseaza caseta cu caracteristici in partea de jos a paginii, astfel incat vizitatorii sa o vada imediat. Acest lucru este diferit de un pop-up, pentru ca nu va intrerupe ceea ce vizioneaza vizitatorii.Este un plugin usor pentru adaugarea de apeluri flexibile la site-ul tau. Aceste tipuri de caseta pot sa alunece sau sa se estompeze in orice moment si pot contine orice continut doresti .O caseta care nu este invaziva sau enervanta. Nu va acoperi niciun fel de continut, asa ca nu va bloca nimic pe care oamenii incearca sa-l citeasca. Poti plasa caseta de derulare in coltul paginii si va fi vazuta atunci cand cititorii defileaza anumite zone.Mai mult de 50% dintre oameni au tendinta de a oferi recomandari daca li se ofera un bun stimulent pentru a face acest lucru, cum ar fi accesul la programe exclusive, recunoasterea retelelor sociale etc. Folosirea unui program de recomandare este o modalitate excelenta de a va stimula marketingul. Practic, vei oferi posbilitatea utilizatorilor sa impartaseasca cu prietenii lor continutul, ofertele tale, etc. Acest lucru ii poate transforma rapid pe fani in oameni care iti promoveaza brandul.Toata lumea vrea ceva diferit si trebuie sa satisfaci dorintele si nevoile lor. Un e-mail generic tocmai nu va fi suficient. Trebuie sa directionezi continutul direct catre fiecare abonat. Daca utilizatorii vad ca exista un interes deosebit pentru ei, ei vor avea mai multe sanse sa iti deschida e-mailurile si sa vada ce le oferi si stefel vor creste sansele ca acestia sa-ti devina abonati.Utilizeaza Facebook si promoveaza ofertele care cer oamenilor completarea adreselor de e-mail. Poti sa-ti promovezi ofertele direct pe pagina ta de Facebook , astfel incat acestea sa fie vizibile pentru oricine se afla pe lista ta de prieteni. Asigura-te ca incluzi butoanele de partajare sociala in paginile ta de destinatie (landing pages), precum si in paginile tale cu multumiri. Acest lucru va oferi oamenilor incurajarea in continuare pentru a impartasi ofertele tale cu alte persoane despre care cred ca ar putea fi interesate.Oamenilor nu le place sa-si petreaca mult timp in cautare de optiuni de abonament, asa ca nu-i obliga sa o faca. Asigura-te ca ofertele tale sunt foarte vizibile si, de asemenea, asigura-te ca incluzi un apel la actiune (call to action) )pentru fiecare oferta. De fapt, trebuie sa ai un call to action pe fiecare pagina a site-ului tau sau cel putin pe pagina de pornire, pagina principala de blog, pagina "Despre noi" si pagina "Contactati-ne".Sursa: salesforce.com