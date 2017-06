Cum poti sa-ti faci clienti fideli pe Instagram pentru afacerea ta

In descrierea de la BIO transmite clar de ce ar trebui sa te urmareasca si care sunt beneficiile daca o fac. Nu descrie produsele saiu serviciile pe care le oferi. Ii poti anunta succint ca pot beneficia de un tarif preferential, o reducere, un discount. Asigura-te ca le-ai transmis clar care sunt avantajelor lor daca te urmaresc.Concentreaza toate resursele pe o singura oferta de vanzare - o imagine originala care defineste afacerea, ceea ce vrei sa vinzi si posteaza continut valoros in jurul acelui lucru. Toate postarile trebuie sa fie in concordanta cu aceasta.Concentreaza-te pe nevoile clientilor, cum le poti satisface si nu pe afacerea ta. Multe branduri se concentreaza pe produsele si serviciile lor. Nu aplicati acesata metod ci focuseaza-te pe cerintele nisei pe care o reprezinti.Puneti intrebari si discuta cu ei in jurul ideei tale. Cand pui intrebari, oamenii raspund si asta insemana implicare. Implica-i si le vei castiga increderea.Cele mai de succes branduri au fani dar si mari detractori. Scopul tau este ca prin prin postari sa creezi dezbateri astfel incat haterii sa se elimine singuri prin reactiile negativeNu incerca sa fi ceea ce nu esti ci fi sincer cu audienta ta. Sa fii diferit este bine, originalitatea se remarca. Oamenii sunt atrasi de cei care sunt sinceri si umani. Poti ocazional sa-i lasi sa vada un pic din viata ta, din preocuparile tale si sa le arati ca esti o persoana obisnuita. Oamenii doresc sa faca afaceri cu persoane pe care le cunosc, le plac si in care au incredere.Acesta este cel mai important punct de retinut. Concurenta se concentreaza pe explicarea produselor si serviciilor care le ofera. Daca sunt putini mai avansati competitorii se pot concentra si pe beneficiile lor. Dar tu esti mai avansat decat ei si te poti concentra asupra modului in care aceste beneficii vor afecta viata clientiilor tai. Si arata asta perosnelor care te urmaresc pe Instagram.Aceste metode te pot ajuta sa faci vanzarea si te pot pozitiona ca lider pe nisa care o reprezinti. Tranzitia de la persoana care te urmareste pe Instagram la clientul fidel poate fi fara probleme si rapida.Sursa: entrepreneur.com