​Cate comenzi poate aduce motorul de cautare al unui magazin online

Retailerii din fashion sustin ca pe baza cautarilor efectuate de cei interesati de domeniu, vanzarile le cresc cu 10-15%. Mai exact 25% dintre utilizatori apeleaza la posibilitatea de a cauta anumite produse prin motorul de cautare al magazinului online pe care a intrat. Astfel clientii ce apeleaza la functia de cautare ajung sa plaseze comenzi cu 10-15% mai mari decat media generala.Printre expresiile folosite cel mai des in ultima luna pe site-ul Answear.ro se numara "happy", "jeansi din piele", "lana" sau "franjuri". Alte cuvinte folosite in mod frecvent sunt: Superstar, Rita Ora, Airmax, adidas, Mango, Tommy Hilfiger, rochie, brose sau exprimari mai detaliate precum "sandale cu toc" sau "bluza sport" potrivit unei analize a site-ului answer.ro.In primele patru luni din an, clientii magazinului online au realizat peste 500.000 cautari, vizualizand pagini din 37 de categorii si subcategorii.In ceea ce priveste segmentarea pe sexe, peste 60% dintre cumparatorii ce cauta produse pe zona de fashion sunt femei. Atunci cand realizeaza o cautare pe site, doamnele folosesc expresii cat mai detaliate, incluzand numele brand-ului, culoarea, masura sau chiar tipul de material din care produsul este realizat. Domnii sunt mai pragmatici si se concentreaza mai mult pe o anumita gama de produse, de cele mai multe ori introducand un singur termen.In perioada de primavara-vara, produsele pe care femeile le cauta cel mai des sunt bluzele din materiale vaporoase, tricourile, costume de baie si balerinii. Pentru domni, cuvintele ce apar cel mai des in cautarile realizate pe site sunt pantofii sport, pantaloni scurti, tricourile si accesorii precum ochelarii de soare, rucsacuri si sepci.