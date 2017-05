​INFOGRAFIC Ce cauta in online turistul roman - etapele parcurse de la intentie la destinatie

72% cauta masini si taxi

47% city break si calatorii scurte

49% vremea

46% destinatii

40% case e vacanta

43% camping



De asemenea, smartphone-urile devin esentiale in planificarea calatoriilor. Telefoanele mobile sunt din ce in ce mai importante mai ales pe aceasta zona, 44% din cautarile legate de calatorii in 2016 au fost facute de pe aceste dispozitive.Comparativ cu tarile vecine, romanii folosesc mai mult telefoanele mobile pentru a cauta online mai exact 44% in timp ce Polonia , Ungaria, Cehia intre 30-33% .In Romania turismul este concentrat pe lunile de vara si se pare ca romanii nu au obiceiul inca de a-si face vacante si in iarna.Cautarile pe destinatiile de vacanta interne reprezinta 53% iar destinatiile externe 47%. In topul destinatiilor externe, Grecia este pe primul loc cu 15%, urmata de Italia cu 11%, Spania 8% in topul oraselor cautate se afla Londra 70%, Roma 35% ,Madrid - 35%, Paris 26%, Barcelona 23%.La planificarea calatoriei externe 46,% dintre cautari se refera la destinatie si 42% transport aerian.Pentru calatorile interne, in topul cautarilor se afla Bucurestiul, urmat de Timisoara, Constanta, Cluj Napoca.