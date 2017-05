Care sunt zilele si intervalul orar preferate pentru cumparaturile online

Comportamentul online si preferintele in materie de shopping sunt foarte dinamice si se schimba in acord cu trendurile din tehnologie, dar si in functie de factori externi punctuali (conditii meteo, sarbatori legale, etc). Specialistii in marketing online trebuie sa fie tot timpul pregatiti si sa isi cunoasca audienta astfel incat sa poata sa reactioneze mai repede la schimbarile aparute si sa livreze mesaje personalizate, adaptate comportamentului utilizatorului.Pentru cumparaturi online, utilizatorii sunt mai predispusi sa dea click pe bannerele publicitare si sa faca achizitii in zilele din timpul saptamanii, decat in weekend. Astfel, cea mai mare rata de conversie se inregistreaza in zilele de marti si miercuri, iar intervalele orare pentru cele mai ridicate niveluri de vanzari sunt in a doua parte a zilei, potrivit unui studiu RTB House.Studiul se bazeaza pe datele colectate de la peste 1.000 de campanii realizate dupa modelul RTB (Real Time Bidding), o tehnologie pentru publicitatea online, care permite achizitia si vanzarea de spatiu publictar online, pe baza licitatiilor in timp real.Potrivit studiului realizat in piete din Europa, America Latina, Asia si Pacific, Orientul Mijlociu si Africa, numarul de click-uri si conversia cresc in special martea, cand sunt inregistrate cu 37% mai multe click-uri si rata de conversie e cu 43% mai mare. Cea mai proasta zi pentru cumparaturile online este sambata, cand decizia de achizitie (calculata pe baza click-urilor pe reclame) scade semnificativ, la 11% din totalul rezultatelor din saptamana.Utilizatorii autohtoni au dat cele mai multe click pe anunturi si au finalizatComportamentul online si preferintele in materie de shopping sunt foarte dinamice si se schimba in acord cu trendurile din tehnologie, dar si in functie de factori externi punctuali (conditii meteo, sarbatori legale, etc) si specialistii in marketing online trebuie sa fie tot timpul pregatiti si sa isi cunoasca audienta astfel incat sa poata sa reactioneze mai repede la schimbarile aparute si sa livreze mesaje personalizate, adaptate comportamentului utilizatorului.Aici intra in joc si inteligenta artificiala. Algoritmii care invata singuri folositi in retargetarea personalizata imita modul in care neuronii umani functioneaza. Cu datele obtinute, ei pot analiza campaniile 24/7 si pot reactiona la toate schimbarile, indiferent cat de mici ar fi. Acest lucru ofera posibilitatea ca actiunile de advertising sa fie ajustate, in timp foarte scurt, zile, ore sau chiar minute, astfel incat sa gestioneze campaniile eficient. In acest fel, poate fi exploatat la maxim potentialul de achizitie intr-un mod care pana acum nu era posibil.RTB House este o companie globala care ofera solutii de publicitate prin retargetare personalizata si a fost fondata in 2012. Compania deruleaza campanii in piete din Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia, Pacific si America Latina.