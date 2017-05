Comisia Europeana vrea sa inaspreasca legislatia privind protectia consumatorilor pe internet

Cai limitate de atac: Sunt putine tarile care ofera o cale de atac de drept civil eficienta consumatorilor care sunt victime ale unor practici comerciale neloiale. In unele tari, intreprinderile si organizatiile consumatorilor nu pot introduce actiuni in incetare pentru a semnala o neregula. Statele membre au in continuare abordari diferite cu privire la actiunile colective in despagubire.

Punere in aplicare inegala la nivelul statelor membre: Nivelul sanctiunilor pentru incalcarea legislatiei UE privind drepturile consumatorilor de catre o intreprindere variaza in mod semnificativ de la un stat membru la altul, ceea ce se traduce prin niveluri diferite de protectie a consumatorilor si prin conditii de concurenta inechitabile pentru intreprinderi.

Drepturi care nu sunt pe deplin adaptate la lumea digitala: Atunci cand se inscriu la servicii online gratuite (de exemplu servicii de cloud, retele sociale), consumatorii nu beneficiaza de aceleasi drepturi in materie de informare precontractuala sau de dreptul de retragere din contract ca in cazul in care ar plati pentru serviciile respective. De asemenea, multi consumatori se confrunta cu o lipsa de transparenta la nivelul intermediarilor online, astfel incat le este dificil sa isi revendice drepturile.

Sensibilizare scazuta cu privire la drepturile consumatorilor: Numai patru din zece persoane (41 %) stiu ca au dreptul de a solicita repararea gratuita sau inlocuirea bunurilor defectuoase si numai o treime (33 %) stiu ca nu trebuie sa plateasca produsele pe care nu le-au solicitat si nici sa le returneze.

Protectia consumatorului: ce spune Comisia Europeana ca va face

punerea la dispozitia victimelor practicilor comerciale neloiale a unor cai de atac contractuale si/sau extracontractuale (cum ar fi dreptul de a rezilia contractul si de a beneficia de rambursarea pretului platit);

extinderea protectiei in conformitate cu Directiva privind drepturile consumatorilor (de exemplu, in ceea ce priveste dispozitiile referitoare la informatiile precontractuale si la dreptul de retragere) la serviciile online pentru care consumatorii platesc cu datele lor;

asigurarea faptului ca consumatorii care utilizeaza platformele online (pietele online) sunt informati daca vanzatorul este un comerciant profesionist sau un alt consumator si daca beneficiaza de dispozitiile privind protectia consumatorilor;

consolidarea si armonizarea nivelului sanctiunilor pentru incalcarea legislatiei privind protectia consumatorilor;

imbunatatirea procedurii in incetare pentru protectia consumatorilor;

analizarea rezultatelor evaluarii in curs a actiunilor colective in despagubire in intreaga UE.

va publica o "evaluare initiala a impactului", prin care va defini domeniul de aplicare si optiunile referitoare la viitoarele masuri legislative;

va organiza o consultare publica online;

va pregati evaluarea impactului si, pe baza rezultatelor acesteia, va prezenta o propunere legislativa.

Ce spune Comisia ca face deja in prezent privind legislatia pentru protectia consumatorului



Acest raport va servi drept baza pentru imbunatatirea pe mai departe a cadrului juridic pentru consumatori si firme, a anuntat CE, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro .Raportul CE arata ca, desi consumatorii europeni se bucura de drepturi ale consumatorilor foarte puternice, se mai pot aduce inca imbunatatiri cu privire la aplicarea acestor drepturi si la adaptarea acestora la economia digitala. Actualizarea legislatiei ar trebui sa asigure si o mai mare claritate juridica pentru intreprinderile care desfasoara activitati transfrontaliere, mentioneaza sursa citata.Legislatia UE privind protectia consumatorilor a contribuit la cresterea increderii: in 2016, aproape 6 din 10 consumatori (58 %) au declarat ca se simt bine protejati atunci cand cumpara ceva online din alt stat membru, prin comparatie cu numai unul din zece (10 %) in 2003. 7 din 10 persoane au declarat ca au beneficiat de dreptul la o garantie minima gratuita de doi ani pentru bunuri.Totusi, analiza Comisiei identifica urmatoarele aspecte care ar trebui abordate:Comisia sustine ca va examina masurile care se impun in urmatoarele domenii ale legislatiei UE privind protectia consumatorilor:In procesul de initiere a legiferarii, CE spune ca va avea urmatorele actiuni:Comisia spune ca lucreaza deja la actualizarea catorva dintre normele privind protectia consumatorilor:"Guvernul Uniunii Europene" si-a actualizat orientarile referitoare la Directiva privind practicile comerciale neloiale, care constituie temeiul juridic pentru mai multe actiuni coordonate la nivelul UE de punere in aplicare a drepturilor consumatorilor.Comisia a propus norme moderne in materie de contracte digitale (IP/15/6264) care, odata adoptate, vor furniza reguli clare pentru o mai buna protectie a consumatorilor care achizitioneaza continut digital. Totodata, Comisia va alinia normele comune privind caile de atac.In ceea ce priveste mai buna aplicare a legislatiei, Comisia a formulat o propunere de consolidare a cooperarii dintre organismele nationale de protectie a consumatorilor (CPC) si Comisie.