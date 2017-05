Cum te poate ajuta o campanie de retargetare sa ai cat mai multe comenzi in online

​Stii deja ce este retargetul, dar stiai ca nu toate campaniile de retargetare functioneaza la fel? De exemplu, campaniile de retargetare pot fi statice sau dinamice, in functie de obiectivele de marketing. La sfarsitul zilei, ca antreprenor online vrei sa vezi ca investitia in retargetare a avut rezultate dar s-ar putea ca aceasta solutie sa nu-ti aduca comenzi asa cum te-ai fi asteptat. O cauza poate fi faptul ca nu ai folosit tipul potrivit de retargetare pentru afacerea ta.

tipul de activitate

tipul de conversii pe care vrei sa le gestionezi

Ce este retargetarea statica

Ai o afacere B2B (business to busines): Scopul site-ului tau este de a genera clienti si de a-ti informa publicul tinta.

Portofoliul tau de produse / servicii este mic sau particularizat: poti oferi doar cateva servicii sau produse de pret pe baza nevoilor clientului.

Doresti sa rulezi o anumita campanie sau o anumita oferta: vrei sa iti retargetezi vizitatorii, dar promovezi doar un singur produs sau o oferta.

Vizezi marketerii: vrei ca anunturile tale sa fie specifice anumitor tipuri de clienti, dar nu si clientilor individuali.

Ai nevoie de control asupra reclamei: daca difuzezi un anumit tip de campanie, este posibil sa vrei sa dictezu aspectul si caracterul anunturilor tale

Ce este retargetarea dinamica

Ai o afacere de comert electronic: site-ul tau vinde produse sau servicii, iar inventarul contine mii de articole care fac apel la o gama larga de clienti.

Ai un stoc mare: Vinzi mai multe articole diferite si ai mai multe categorii de produse.

Vizezi o baza larga de clienti: poti viza de fapt sute de mii sau milioane de clienti, toate avand intentii diferite atunci cand acceseaza site-ul tau.

Clientii tai au gusturi specifice: la produsele din stoc pot apela persoane cu dorinte si nevoi foarte diferite. De exemplu, doua persoane ar putea chiar sa-i placa pantofii de alergat Nike, dar prefera diferite culori

Indiferent daca utilizezi retargetari statice sau dinamice pentru a reangaja clientii care parasesc site-ul, conteaza:O strategie statica de retargetare creeaza mai multe formate ale aceleiasi reclame ca parte a unei campanii de marketing mai mari. Dupa ce le plasezi pe platforma de difuzare a anunturilor, stabileste conditii predeterminate care dicteaza anunturile pe care le vad utilizatorii pe baza paginilor pe care le acceseaza pe site.In general, campaniile statice sunt ideale daca vrei sa colectezi potentialii clienti sau sa raspanditi gradul de constientizare a unui anumit produs sau serviciu. Scopul tau este ca oamenii sa revina pe site-ul tau pentru a culege mai multe informatii, indiferent daca acestia te viziteaza printr-un alt canal sau pe o pagina de produs.De exemplu ai de dezvoltat o campanie de marketing in jurul unei carti electronice. Creeaza patru anunturi care directioneaza persoane catre eBook. Fiecare dintre acestea se declanseaza atunci cand un vizitator navigheaza pe o anumita pagina de produs sau un articol de pe site-ul tau. Un anunt poate viza persoane care au examinat produsul, in timp ce un altul poate apela la cei care citesc articole despre un subiect similar cu cel al cartii dvs. electronice.Retargetarea dinamica creeaza anunturi unice pentru fiecare client individual. In majoritatea cazurilor, aceasta implica machine learning (n.red.capacitatea computerelor de a invata fara a fi programate in acest sens) care analizeaza comportamentele individuale pentru a determina ce elemente creative ii vor atrage pe un individ sa se intoarca si sa faca o achizitie.Retrgetarea dinamica tinde sa fie solutia care primeste cea mai mare atentie. Ar trebui sa utilizezi retargetul dinamic daca desfasori o afacere de comert electronic cu un catalog masiv de produse. Cand si de ce cineva cumpara un articol sau altul depinde de nenumarati factori, foloseste astfel o tehnologie care absoarbe numerele pentru tine si iti va economisi bani si timp.Iata ce face retargetul dinamic: Jeff soseste pe site-ul unei firme de imbracaminte sportiva, se uita la o jacheta termala si apoi pleaca. Partenerul de retargetare culege date despre comportamentul lui Jeff pe alte site-uri, platforme sociale media si dispozitive. Algoritmul machine learning determina momentul in care Jeff este cel mai probabil sa converteasca, creeaza un anunt personalizat bazat pe preferintele lui Jeff si apoi difuzeaza anuntul atunci cand acesta intentioneaza sa cumpere jacheta.Cand vorbim despre retarget, vorbim despre dinamica. In timp ce tehnologia poate fi mai interesanta, nu este neaparat si cea mai potrivita pentru nevoile tale in afaceri.Sursa: Criteo.com