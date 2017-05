16 sfaturi practice despre cum poti sa obtii mai multe comenzi de pe mobile

asigurati-va ca site-ul vostru pentru mobil se incarca repede

adaptati la mobil experienta utilizatorului

lasati spatii lejere intre elemente,

evitati scroll-ul la infint

cautarea sa fie mereu cu autosugestie



folositi numarul de telefon intr-un loc vizibil (cu click2call).

sticky meniu (meniul lipicios) e necesar pentru ca toata lumea obisnuieste sa faca scroll

butoanele sa fie usor de manevrat si tastat

verificati intodeauna site-ul pe telefonul mobil chiar daca arata bine asta nu inseamna ca este si practic

continutul sa fie vizibil

informatia trebuie sa fie relevanta daca reusesti sa o si personalizezi este perfect

cele mai bune oferte sa fie vizibile

foloseste oferte limitate cu numaratoare inversa

foloseste ofertele personalizate

zona check out pe mobile trebuie cat mai simplificata (de exemplu formularul de completare este prea mic si nu se poate scrie in el)

foloseste comanda rapida: de exemplu "lasa numarul de telefon si te sunam si noi"

Emailurile nu pot fi citite bine pe dispozitivele mobile

Bannere desktop afisate pe telefoanele mobile

Cheltuirea banilor pe reclamele pe mobile inainte de a imbunattii site-ul de mobile (prezentare workshop GPeC)



In 2016, Paravion a raportat o crestere de 400% a comenziilor, cel.ro o crestere cu 72% a comenzilor, Fashiondays - 50% comenzi din mobile ap plus 20 % din mobile site deci 70%. As spune ca cine a investit in mobile acum culege roadele cine nu, se bucura doar de un trafic in crestere dar nu si de un numar de comenzi in crestere.Pe baza esantionului (n.red. cateva sute de magazine jurizate in utlimii ani la gpEC) as spune ca aproximativ 95% sunt responsive dar asta nu inseamna ca sunt si optimizate. Au mult de lucru daca vor sa imbunatateasca experienta utilizatorului. E daca vrei ca la social media...toti trebuie sa fim in Facebook dar nu isi fac o strategie de content si nu stiu ce sa faca cu paginile.Cei are si-au adaptat site-urile au facut-o asa cum au crezut ei ca este acceptabil. Daca vrei e ca la scoala: este ok sa iei 5 si sa treci clasa dar nu iti garanteaza insa ca vei intra si la facultate fara sa platesti o taxa. Adica si-au facut temele dar sunt la un minim.Foarte multe site-uri mobile sunt foarte mari ceea ce inseamna un timp de incarcare mai mare, rata de abandon mai mare, rata de conversie mai scazuta decat desktopul. E adevarat ca vand in crestere de la an la an si multe site-uri au facut progrese de la an la an dar sunt departe de lideri pentru ca produsul lor, respectiv magazinul este departe de ceea ce ofera liderii din domeniu.Cred ca de fapt exista mai multe motive. Unul dintre acestea este ca atunci cand aleg o platforma de eccomerce ei se bazeaza pe faptul ca platforma are o tema mobile si oamenii cred ca este oke pentru ca nu au experienta si nu o verificaa, nu se face o testare intensiva.Al doilea motiv ar fi ca nu prea au buget si nu iau in calcul o versiune de mobile, isi fac o versiune de desktop si apoi o adapteaza la mobile. Al treilea motiv ar fi zona de user experience. Multi se concentreaza pe ea la nivel de desktop dar pe mobile o neglijeaza. E foarte simplu sa iei site-ul de desktop si sa-l translatezi la mobile cand de fapt e un complex de factori pentru care lucrurile nu sunt unde ar trebui.Vestea buna este ca peste tot e asa. Si in SUA site-urile de retail se incarca greu si sunt departe de cei care au facut oke cum ar fi Japonia sau UK.Sa nu piarda vremea cu designul pe mobile ci sa se gandeasca de ce are nevoie utilizatorul. Degeaba pun continut bun si au un design exceptional daca navigarea sufera si sunt probleme.