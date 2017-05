Elisabeta Moraru, country manager Google Romania: Continutul video va aduce tot mai mult trafic

Citeste mai multe despre: magazine online • comert online

"Niciodata nu a fost mai greu sa vindeti decat acum. In Romania, mai mult de 50% dintre clienti intra pe site de pe mobile. Sa luam ca exemplu "mamele digitale" din Romania. Majoritatea dintre ele cerceteaza in online inainte sa cumpere. Una din trei vorbeste cu alte mame despre brandurile pe care le iubeste si despre achizitiile sale. Asadar adaptarea la mobil este cruciala, este inceputul calatoriei catre succesul afacerii voastre" a declarat Elisabeta Moaru in cadrul evenimentului GPec, dedicat magazinelor online din Romania.Aceasta atrage atentia ca "tendintele se indreapta spre continutul video care aduce din ce in ce mai mult trafic. Acest tip de continut este preferat acum de tineri dar se va generaliza."Elisabeta Moraru ii sfatuieste pe proprietarii de magazine online sa foloseasca Consumer Barometer si Google Trends care sunt doua tool-uri gratuite."Pentru a explora in detaliu piata pe care activati, folositi Consumer Barometer si Google Trends. Acestea fac o analiza in detaliu si va ajuta sa va faceti o idee despre produsele care sunt dorite, pe ce zone sunt cautate. Puteti vedea evolutia pietei, cerintele actuale, modul in care unele produse sunt mai cautate decat altele, zona in care acestea sunt cautate", a mai spus aceasta.