Cum arata profilul angajatului in ecommerce si cat castiga acesta pe luna

Cei mai multi dintre angajati in ecommerce lucreaza in departamente precum Marketing si Administrare website, iar cei mai putini in Logistica si Financiar. 80% dintre acestia lucreaza in orase mari precum Bucuresti, Cluj, Timisoara, Constanta sau Iasi, potrivit unui studiu efectuat de eComJobs.ro.In ceea ce priveste nivelul de experienta in Romania este o piata destul de dezvoltata din acest punct de vedere cu doar 48% respondenti care au vechime mai mare de 1 an la locul de munca in aceasta industrie, majoritatea avand peste 4 ani de experienta, iar 10% chiar peste 8 ani.De asemenea cand vine vorba de autoevaluarea cunostintelor, 50% se considera bine si foarte bine pregatiti in domeniul in care activeaza.42% dintre cei chestionati lucreaza in departamentul de marketing si PR si 17,6% sunt administratori de site 8,8% in vanzari si 5.7% fac SEOPotrivit studiului citat 59,6% dintre angajatii in comertul online lucreaza in Bucuresti pe locul doi situandu-se Clujul cu 10% urmat de Iasi cu 7%.Gradul de fidelitate al angajatilor este unul destul de ridicat, avand in vedere ca vorbim de un domeniu de activitate destul de dinamic, cel al magazinelor online, cu 50% angajati care au o vechime la locul actual de munca de cel putin 2 ani.Tot legat de locul actual de munca, 51% sunt multumiti de job, 48% se considera nemultumiti. Dintre acestia 38% considera ca un salariu mai mare i-ar motiva mai mult, semn ca salariile sunt putin subevaluate la momentul actual. De asemenea 70% dintre angajati sunt multumiti de CEO-ul pe care il au si 38% sunt multumiti de echipa in care lucreaza.Salariul mediu al celor care au raspuns la acest studiu este de 3000 lei net.Un lucru foarte important care ar putea ajuta la fidelizarea angajatilor in lipsa posibilitatii cresterii salariului sunt cursurile. Peste 75% si-au aratat dorinta de a participa la traininguri de perfectionare in domenii precum SEO, Adwords si Analytics.In opinia angajatiilor in ecommerce 42% considera ca planul de marketing este cel mai important aspect in cadrul unui magazin online si 38% considera ca echipa face diferenta.Studiu eComJobs.ro a fost realizat pe un esantion de 263 de persoane angajati in cadrul mai multor magazine online din Romania pentru a afla ce ii motiveaza, cum se autoevalueaza si la cel fel de cursuri si-ar dori sa asiste ca sa-si imbunatateasca cunostintele si performantele de la birou.