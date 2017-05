Cum va arata optimizarea pentru motoarele de cautare in viitor. Top 3 previziuni despre SEO

45 % din marketerii inca nu evalueaza in analiza lor calitatea si precizia (sau, chiar mai rau, ei nu stiu daca sa o faca sau nu).

Mai putin de 30 % din firmele mici folosesc analiza site-ului, urmarirea apelurilor sau codurile cupoanelor;



18 % din afacerile mici recunosc ca nu urmaresc nimic.

Washington Post - 23 % cresterea utilizatorilor de cautare mobila, care se intorc in termen de sapte zile.

Slate - 44 % cresterea numarului de vizitatori unici lunar si o crestere cu 73% in vizite lunare pe vizitatorii unic.

Gizmodo - 80% din traficul Gizmodo de la paginile AMP este nou, 50 % cresterea a numarului de afisari.

In trecut, SEO a fost vazut ca un loc de munca pentru oamenii din IT. Acesta a fost privit mai degraba ca are un rol tehnic decat unul creativ. Astazi profesionisti SEO au nevoie sa inteleaga si modul in care oamenii interactioneaza cu internetul dincolo de aspectele tehnice a optimizarii site-urilor si de identificarea diferitelor tipuri de continut pentru motoarele de cautare. Stiind asta castigi jumatate din batalie. Intelegerea modului de aplicare a informatiei este ceea care va face diferenta.Google este obsedat de utilizator - si asa ar trebui sa fie. Pe masura ce rezultatele cautarii devin tot mai personalizate, experienta utilizatorului (UX=user experiece) va juca un rol mai mare in cautare. In cazul in care continutul tau nu implica utilizatorii, vei pierde, indiferent cat de bune sunt informatiile.Pentru o pozitionare mai buna a site-ului trebuie sa investesti timp si sa inveti comportamentul utilizatorilor tai atat din interior cat si din exterior. Apoi trebuie sa creezi continut care nu numai ca ii ajuta, ci ii si implica. Poti face acest lucru folosind instrumentele gratuite de analiza care urmaresc si invata ceea ce fac utilizatorii.De precizat si de retinut este faptul ca:Doar pentru ca altii nu iau in serios acest lucru nu inseamna ca nu ar trebui sa o faci tu. Instrumentele precum Google Analytics si Serch Console care sunt 100% gratuite ofera suficiente informatii pentru a incepe sa analizezi. Afla care continut merita, ce are efect asupra utilizatorilor si de ce si apoi poti creea continutul relevant. Gandeste-te la ceea ce isi doresc utilizatorii tai de ce ai nevoie ca ei sa interactioneze online cu brandul tau si abia atunci poti creea o experienta unica pentru ei.In mod uzual Google a operat pana acum cu un singur indicator atunci cand extragea interogarile de cautare. Astazi, exista in procesul de creare doi indicatori, unul pentru mobil si unul pentru desktop, mobilul devenind prioritar.Din momentul in care am intrat in lumea smartphone-urilor, modul de cautare, de-a interactiona si de a cumpara s-a schimbat. Mobilele au devenit dispozitivele dominante, iar Google nu are de gand sa astepte. Un raport recent al Hitwise sustine ca in Statele Unite, cautarea prin intermediul mobilelor este de aproximativ 58% din volumul total al interogarilor de cautare.Dar utilizatorii nu doresc ceva care sa arata doar frumos pe dispozitive mobile - ei doresc, viteza. De altfel, cercetarea efectuata de Google arata ca 53 % din oameni vor parasi un site care nu se incarca in mai putin de trei secunde. Acesta este unul dintre cele mai mari motive pentru care Google si altii au lansat proiectul AMP.Pana acum AMP nu este inclus in sistemul de clasare, dar asta nu inseamna ca nu are nici un impact asupra performantei de cautare a site-ului. Continutul AMP conteaza in rezultatele cautarii pe mobile, care sunt de multe ori deasupra cautarilor organice. In plus, in cazul in care utilizatorii abandoneaza site-urile care se incarca lent pe dispozitivele mobile, este logic sa prioritizezi viteza paginii pe mobile chiar daca esti in topul cautarilor organice.Mai mult decat atat, daca iti doresti sa fii in topul cautarilor inainte de a fi implementat AMP vei fi de departe printre primii care vor beneficia atunci cand acest lucru se va intampla. Deci, incepe construirea paginilor optimizate pentru mobile privind continutul acum. Priveste aceste statistici:Cand Google a lansat RankBrain anul trecut, pe zona "cautarilor", toata lumea a luat-o razna. Astazi, inca nu se stie prea multe despre RankBrain, in afara de faptul ca este in primii trei factori luati in calcul la prioritizarea cautarilor in Google. Inteligenta artificial este un lucru foarte important in motorul de cautare. Cu timpul pe masura ce robotii vor invata modelele, tiparele si vor intelege continutul, rezultatele obtinute vor fi mult mai precise. Un alt beneficiu este inteligentei artificiale este ca va ucide "black -hat SEO" si asta va fi un mare avantaj pentru industrie in ansamblu.Deci, cum te pregatesti pentru epoca inteligentei artificiale? In primul rand, poti incepe sa creezi continut care sa fie folositor si captivant si care sa implice utilizatorii. Apoi, iti poti aloca timp sa faci lucruri marunte dar importante pentru SEO. Dupa asta poti incepe sa te gandesti la cautare la un alt nivel. Inteligenta artificiala va face cautarea mai personala decat a fost pana acum, iar acest lucru ne va forta pe noi toti si pe cei din domeniul marketingului sa gandim in cu totul altii parametrii.Sursa: searchengineland.com