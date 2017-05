Gigantul e-commerce Amazon renunta la practici prin care si-ar fi sufocat concurentii mai mici din Europa, pe piata e-books

Sa nu aplice clauze relevante care sa ii oblige pe editori sa ofere companiilor din cadrul Amazon termeni si conditii asemanatoare non-preturilor si preturilor similare cu cele oferite concurentilor Amazon.

Comisia Europeana a deschis o ancheta in iunie 2015, ingrijorata ca unele clauze incluse in acordurile Amazon de distributie electronica ar fi putut incalca normele UE antitrust.Aceste clauze, denumite uneori clauze ale "natiunii celei mai favorizate", cereau editorilor sa ofere Amazon conditii similare sau mai bune decat cele oferite concurentilor sai si / sau sa informeze Amazon despre termeni mai favorabili sau alternativi acordati concurentilor acestui gigant online.Clauzele acopereau nu numai preturile, ci si multe aspecte pe care un concurent le poate folosi pentru a se diferentia de Amazon, cum ar fi un model alternativ de afaceri (distributie), un e-book inovator sau un tip promovare.Executivul UE a considerat ca astfel de clauze ar obstructiona alte platforme e-book sa concureze cu Amazon, reducand capacitatea si stimulentele editorilor si ale concurentilor de a dezvolta carti electronice noi si inovatoare si servicii alternative de distributie.Amazon a incercat sa raspunda ingrijorarilor Comisiei prin introducerea sau modificarea termenilor acordurilor sale cu editorii. Compania americana si-a modificat propunerea in urma feedback-ului primit de la partile interesate cu privire la caracterul adecvat al angajamentelor propuse de Amazon.Mai exact, potrivit CE, Amazon a oferit urmatoarele angajamente:Joi, Comisia Europeana a adoptat o decizie prin care angajamentele oferite de Amazon sunt obligatorii din punct de vedere juridic."Decizia de astazi va deschide calea pentru editori si concurenti de a dezvolta servicii inovatoare pentru carti electronice, sporind competitia si posibilitatea de a alege, in beneficiul consumatorilor europeni. Amazon a folosit anumite clauze in acordurile sale co editorii care faceau sa fie mai dificil pentru alte platforme de e-books sa inoveze si sa concureze eficient cu Amazon. Vrem sa asiguram o concurenta loiala pe piata europeana a cartilor electronice, care are o valoare de peste 1 miliard de euro", a spus comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager.Prin decizia de astazi, Amazon nu va mai aplica sau introduce aceste clauze in acorduri cu editorii. Aceste angajamente vor contribui la o concurenta loiala in economia platformei - considera Comisia Europeana.