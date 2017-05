Top cinci greseli pe care le fac cei care isi deschid pentru prima oara un magazin online 

Pentru un proaspat proprietar de magazin online gestionarea site-ului in primele luni de functionare poate fi complicata si vor fi multe batai de cap. De la incarcarea imaginilor si a descrierilor pana la optimizarea procesului de verificare, va fi mereu ceva care iti va solicita atentia. Insa trebuie sa fii atent la greseli pentru ca acestea pot avea un impact major asupra multor aspecte ale afacerii tale. Iata mai jos cinci greseli de evitat care iti pot sabota afacerea.La inceputul comertului electronic nu existau prea multe optiuni in ceea ce priveste platforma si tehnologia. Acest lucru s-a schimbat si acum exista mai multe solutii ca oricand. In calitate de antreprenor iti cunosti mai bine ca oricine magazinul online, produsele, obiectivele si planul de afaceri. Ia toate astea in considerare atunci cand alegi o platforma.Cu cat mai multe produse vinzi cu atat mai bine, nu? Nu chiar. Nu este o greseala sa-ti extinzi lista de produse de-a lungul timpului dar nu face asta in primele zile ale magazinului online. Fii precaut si pentru a evita surprizele neplacute, incepe sa afisezi pentru inceput produsele de baza . Dupa ce vei stapani sistemul, poti sa te extinzi cum doresti .Exista mai multe lucruri de facut pentru un magazin online decat sa adaugi produse si sa oferi consumatorilor o modalitate de a face o achizitie. Daca doresti cu adevarat sa obtii succesul, este imperativ sa iti concentrezi timpul, energia si resursele asupra implementarii designului potrivit. Fara aceasta, rata de conversie va suferi. Ca urmare, vanzarile si profiturile vor fi conforme. Sfat: nu ezita sa reglezi designul pe masura ce lunile trec. Uneori, este nevoie doar de o schimbare minora pentru a genera rezultate importante.Scopul principal al oricarui magazin online este de a atrage vizitatori si de a-i transforma in cumparatori. Chiar si asa, unii oameni nu stiu de ce este nevoie pentru asta. Daca doresti sa cresti traficul organic, educa vizitatorii si da-le un motiv sa ramana interesati, trebuie sa publici cat mai mult continut original si de calitate.De exemplu, descrie creativ, atragator fiecare produs pe care il vinzi. In acelasi timp, nu ezita sa creezi pagini de destinatie (landing pages) pentru fiecare categorie. In cele din urma, inceperea unui blog bazat pe industria ta nu este niciodata o idee proasta. Acesta este un alt punct de pornire pentru partajarea continutului cu publicul.Un magazin online este doar un magazin online, in cazul in care vizitatorii pot face o achizitie. Acest lucru ridica o intrebare foarte importanta: ce implica procesul tau de plata? In timp ce unele companii inteleg importanta unui proces de verificare simplu si rationalizat, altele prefera sa se complice. Nu complica procedura de adaugare a produselor in cosul de cumparaturi, introducerea informatiilor de plata si procesarea comenziilor. Ultimul lucru pe care il doresti este o rata ridicata a abandonului cosului de cumparaturi. Acest lucru ar putea fi direct legat de complexitatea procesului de plata.In concluzie , in calitate de proaspat prorietar de magazin online vei avea multe pe cap : de la incarcarea imaginilor si a descrierilor pana la optimizarea procesului de verificare, va fi mereu ceva care iti va solicita atentia.Insa trebuie sa fii atent la cele cinci greseli enumerate mai sus pentru ca acestea pot avea un impact major asupra multor aspecte ale afacerii tale.Sursa: marketingland.com