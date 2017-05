Guvernul vrea modificarea legislatiei pentru magazinele online

prevederi adaptate comertului on line,

prevederi referitoare la vanzarile de tip outlet, promotionale/ de soldare/ lichidare de produse,

prevederi referitoare la stocarea permanenta a informatiei,

prevederi referitoare stocarea-hosting,

prevederi referitoare in cazul platformelor de tip marketplace

si altele.

Potrivit sursei citate, Grupul de lucru pentru actualizarea legislatiei referitoare la reglementarea unitara a normelor care stau la baza functionarii activitatilor de comert pe teritoriul Romaniei "a constatat ca in acest moment, nu exista norme clare adaptate realitatilor existente pe piata romaneasca si dispozitiilor comunitare" cum ar fi:In continuarea demersului ministerului pe care il coordonez, de emancipare a cadrului general de business, am constituit acest Grup pentru a actualiza si armoniza la cerintele pietei toate reglementarile care nu corespund evolutiei comertului. Aveti in mine tot sprijinul, astfel incat", le-a spus ministrul Alexandru Petrescu membrilor grupului.Petrescu a condus sedinta de marti a acestui grup, la care au participat reprezentanti ai mediului de afaceri, consultanti fiscali, specialisti din cadrul Autoritatii Nationale pentru protectia Consumatorului (ANPC) si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).In cadrul sedintei, "t" - a mentionat ministerul."Grupul de lucru se va reuni saptamanal, si cu implicarea reprezentantilor altor autoritati (centrale si locale), urmand ca fiecare problematica identificata sa fie abordata distinct" - a completat sursa citata.