Cum vor evolua motoarele de cautare in 2017 si ce impact vor avea acestea in marketing

Cu toate acestea, modul in care brandurile abordeaza SEM evolueaza constant. Iata cateva moduri prin care tehnica se va schimba in 2017, potrivit salesforce.com Mai mult ca niciodata, clientii efectueaza cercetari si fac achizitii utilizand dispozitivele mobile. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei mai tineri care sunt deschisi sa aleaga si sa incerce mai multe produse noi si mai multi furnizori de servicii. Studiile arata ca, desi majoritatea clientilor efectueaza cercetari online, consumatorii mai tineri fac din ce in ce mai mult achizitii utilizand smartphone-urile.Pentru companiile care incearca sa apara in mod proeminent in rezultatele cautarii, 2017 este anul SEM mobile. Pentru intreprinderile locale sunt necesare eforturi pentru a asigura cautarile bazate pe locatie care includ magazinul lor si asta pentru ca multi clienti vor cauta servicii in timp ce calatoresc in oras. De asemenea sunt necesare crearea de pagini de destinatie mobile si utilizarea de anunturi cu plata pentru a ajunge la utilizatorii dispozitivelor mobile.Fiecare postare in social media, articol, review al produsului sau postare pe blog creeaza o imagine generala a unui brand care informeaza deciziile de cumparare ale consumatorilor. Este important ca brandurile sa inteleaga mai intai influenta reputatiei brandului asupra vanzarilor, astfel incat sa poata crea o strategie care sa obtina rezultate.Din pacate, exista cateva elemente ale reputatiei online a unei marci, care sunt sub controlul acesteia. Chiar si cea mai constiincioasa afacere va primi ocazional un review prost.Vestea buna este ca pe masura un brand are din ce in ce mai multa informatie online despre activitatea pe care o desfasoara, recenziile proaste nu vor mai conta asa mult. Este important ca firmele sa-si creeze o prezenta pe fiecare site-urile de review-uri, sa incurajeze clientii sa lase recenzii prin intermediul link-urilor sau pe pagina lor din retele de socializare si sa mentina o cantitate mare de continut pe platformele pe care le controleaza.In 2017, afacerile care nu utilizeaza deja Schema Markup (o noua forma de optimizare) vor deveni constiente de ceea ce inseamna acesta si de modul in care trebuie sa-l utilizeze. Schema Markup se instaleaza pe site-ul afacerii respective iar un algoritm de cautare va analiza si va intelege mai bine de ce are nevoie afacerea pentru mai mult vizibilitate. Vestea buna este ca nu sunt necesare abilitati speciale de codificare pentru a include aceste informatii pe un site web. Data Markup Helper de la Google ii va ajuta pe proprietarii site-urilor de-a lungul acestui proces.Obiectivul Google este sa usureze munca celor care cauta si sa obtina informatiile de care au nevoie, astfel incat probabil vor continua sa gaseasca noi modalitati de a furniza aceste informatii. O modalitate de a face acest lucru este prin utilizarea de raspunsuri rapide - Quick Answers, care se afiseaza acum in multe dintre cautarile pe care consumatorii le realizeaza prin Google. Daca o afacere poate raspunde la intrebarile unui client din Quick Answers, este mai probabil sa fie vazuta ca lider pe aceasta zona. Schema Markup ajuta la asta.Un alt produs secundar al unei erei mobile este trendul privind cautarea vocala. In numar tot mai mare, consumatorii folosesc cautarea vocala pentru a obtine informatiile de care au nevoie.In 2017, brandurile de succes isi vor adapta mesajele de marketing pentru a se asigura ca raspund la intrebarile pe care clientii le pot cere. "Care este cea mai buna pizza din oras?" Este intrebarea cu cea mai mare probabilitate de folosinta decat "cea mai buna pizza din oras". Expertii recomanda afacerilor sa includa un Q & A undeva pe site-urile lor pentru a imbunatati clasamentul.De asemenea, este important ca firmele locale sa-si treaca adresa clar astfel incat aceasta sa fie inclusa in raspunsurile la intrebarile celor care au activat serviciile vocale de localizare prin intermediul smartphone-urilor. Odata ce o afacere a facut aceste modificari, diferitele interogari bazate pe intrebari ar trebui testate pentru a verifica clasamentele.Sursa: salesforce.com