Romanii fac comert online de sarbatori prin intermediul site-urilor de anunturi

Mieii si iezi la vanzare prin intermediul anunturilor online. Preturile pornesc de la 10 lei/kilogram si ajung pana la cel mult 25 lei/kilogram. Pretul pentru un miel vandut viu porneste de la 200 lei. Sunt si comercianti ce ofera pentru produsele din carne vandute pe OLX, odata cu realizarea livrarii, si certificatul sanitar veterinar."Am remarcat in ultimii doi ani o crestere de 25-30% a numarului de anunturi postate de afaceri mici, de familie, care vor ca, odata cu venirea sarbatorilor de Paste sau de Craciun, sa isi mareasca veniturile prin comercializarea de produse traditionale, potrivite cu momentul din an. Sunt producatori locali si fermieri care aleg sa scoata produsele la vanzare in mediul online, in locul comercializarii lor in strada, preturile fiind in medie cu 10% mai mici. Cele mai multe astfel de anunturi vin din regiunile Transilvania si Moldova", a declarat Razvan Acsente, Marketing Manager OLX Group Romania.Pentru romanii care prefera ouale incondeiate se gasesc zeci de oferte cu modele specifice pentru zonele Bucovina si Vrancea. Pretul pentru un astfel de ou porneste de la 8 lei si ajunge pana la 150 ¬ 200 de lei pentru ouale de strut personalizate. Ouale incondeiate cu motive religioase ajung si pana la 300 de lei.De asemenea exista cateva sute de oferte pentru cozonaci, pasca si prajituri de casa realizate in spiritul sarbatorilor de Paste. Preturile pornesc de la 20-25 lei / kilogram, iar perioada de livrare este de aproximativ doua-trei zile pentru comenzi mai mari.Cei care vor sa isi petreaca sarbatorile de Paste intr-un loc deosebit au parte de oferte last minute in pensiuni si cabane din Sibiu, Ranca, Voronet sau Bran, cu preturi pornind de la aproximativ 100 de lei pe noapte.Pentru cei care isi doresc sa plece mai mult timp, se gasesc si pachete de calatorii pentru cel putin trei zile, cu preturi pornind de la 1.200 lei pentru tot sejurul. Romanii care merg in grupuri mai mari pot accesa si oferte de inchiriere a unor vile mai spatioase.