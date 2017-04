Paste 2017- Cati bani cheltuiesc romanii pe mancare, cadouri si calatorii

La capitolul mancare, romanii si-au stabilit un buget de peste 500 de leu. O familie cu numar mediu de persoane si cu venituri medii va cheltui pe mancare in acest an cel putin 500 de lei pentru a sarbatori cum se cuvine Pastele potrivit unei analize News.ro Potrivit informatiilor culese de News.ro din pietele bucurestene si din hipermarketuri, reiese ca pentru produsele de baza precum carne de miel,carne de porc, cozonac, faina, ulei, oua, salam, carnati, fructe si legume, o familie medie cheltuieste in jur de 500 de lei.La capitolul cadouri romanii au alocat in medie un buget 300 de lei, bani prin care intentioneaza sa cumpere haine, incaltamnite sau accesorii potrivit unui studiu realizat de magazinul online Answear.ro, citat de agentia Agepres Potrivit studiului, aproape o treime dintre respondenti ar putea cheltui cu ocazia sarbatorilor de Paste din oferta magazinelor online intre 500 si 1.000 de lei, in timp ce 34,4% dintre acestia au declarat ca nu si-au stabilit inca un buget, cumparaturile realizandu-le doar cu cateva zile inainte de sarbatori.In ceea ce priveste produsele pe care le-ar achizitiona pentru a-si reinnoi garderoba de primavara sau cu ocazia sarbatorilor de Paste, 60% dintre cei ce au raspuns cercetarii ar cumpara incaltaminte eleganta sau sport. Printre preferintele femeilor se numara sandale si balerini, in timp ce barbatii au ales tenisii si pantofii sport.La capitolul buget pentru cadouri sunt incluse si jucariile pentru cei mici. Potrivit site-ului bestkids.ro valoarea unei achizitii in aceasta perioada a anului se incadreaza intre 260 si 350 de lei pentru un cos de cumparaturi mediu.De asemenea, dincolo de haine, accesorii sau jucarii o parte din romanii cheltuie si pe calatorii. Daca in general romanii preferau sa ramana acasa de sarbatori, in ultimii 2-3 ani se observa o preferinta pentru petrecerea sarbatoriilor departe de casa, fie in tara fie in strainate. Tot mai multi romani aleg sa isi ia familia si sa petreaca vacanta de Paste in Bucovina, Nisipurile de Aur, Albena, Insula Creta si Insula Corfu sunt principalele destinatii care atrag turistii romani cu ocazia Sarbatorilor Pascale, potrivit unui studiu Christian Tour, cea mai mare agentie de turism din Romania, citat de profit.ro Cheltuiala medie pentru un sejur de Paste in strainatate nu depaseste 300 de euro de persoana, in timp ce pentru o vacanta in Romania este alocat cel mult 200 de euro.Familiile cu copii au fost interesati in acets an de vacantele all inclusive in destinatii precum Bulgaria, Grecia sau Romania. Cei care isi petrec Sarbatorile Pascale in tara au optat pentru o vacanta intr-una dintre statiunile balneare sau montane, precum Baile Felix, Baile Herculane, Baile Tusnad, Predeal sau Poiana Brasov, dar si in Maramures, unde sarbatoresc in mod traditional, cu masa festiva si obiceiuri de Paste.Destinatiile externe cele mai cautate sunt cele de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre (Nisipurile de Aur si Albena), din Grecia (Creta si Corfu), dar si Tenerife, Portugalia, Costa del Sol, Napoli-Sorrento, Sicilia, Tara Bascilor sau Toscana