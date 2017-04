Piata de jucarii din Romania evaluata la 160 milioane de euro. Cum arata piata online si care este potentialul ei

Citeste mai multe despre: magazine online copii

Cea mai aglomerata perioada este in preajma Craciunului, 55% din valoarea unui astfel de business fiind realizata in aceea perioada. Al doilea moment important este Pastele, urmat de 1 iunie si Black FridayValoarea unei achizitii in online poate ajunge la 260 lei, iar in functie de perioada din an, luna martie atinge un varf de 350 de lei pentru un cos de cumparaturi mediu, iar in luna decembrie valoarea acestuia nu depaseste 210 lei potrivit unui studiu realizat de retailerul online de jucarii BestKids.In topul celor mai cautate categorii sunt jucariile interactive, cum ar fi povestitorii sau jucariile inteligente. Papusile se afla pe locul al doilea in preferintele clientilor care achizitioneaza jucarii, in timp ce pe locul al treilea se afla jucariile educative.In ceea ce priveste profilul cumparatorilor, femeile sunt cele care fac online cele mai multe achizitii de jucarii, cu aproximativ 70% din total. Categoria de varsta care predomina este a tinerilor parinti, intre 25 si 34 de ani (56%), iar cele mai multe achizitii sunt in Capitala.Astfel, 36% din achizitiile de pe site sunt plasate din Bucuresti, oras urmat cu 6% de Cluj, 5% Timisoara si 4% Constanta.