Platile mobile se extind in Europa. Tranzactiile mobile vor insuma aproximativ 150 miliarde de dolari in 2021

Potrivit ultimului studiu Forrester se asteapta ca valoarea tranzactiilor mobile in UE- in special in Europa de Vest, in tari ca Franta, Germania, Italia, Olanda, Spania, Suedia si Marea Britanie sa creasca de trei ori in urmatorii cinci ani, de la 52 de miliarde de $ la sfarsitul anului 2015-148 de miliarde de dolari in 2021.Cresterea este stimulata de constientizarea consumatorilor si de interesul tot mai mare al retailerilor privind optiunile de plata mobile.Studiul Forrester face referire la platile mobile personale, cum ar fi platile contactless, platile la distanta realizate prin intermediul unei aplicatii sau prin intermediul unui site si transferurile bancare. Toate aceste comportamente vor deveni mai raspandite, cresterea lor fiind cauzata de mai multi factori:Potrivit Forrester dintre cele trei tipuri de plati mobile, transferurile bancare intre persoane vor creste cel mai rapid, de la o valoare estimata de 4,6 miliarde $ in 2016 la 22 de miliarde de dolari in 2021. Tranzactile personale vor reprezenta mai mult de 15% dintre toate platile mobile in intreaga Uniune EuropeanaPlatile mobile prin intermediul aplicatiilor sau website-urilor vor creste mai lent dar vor ramane cel mai mare segment al pietei, cu o marja considerabila. Valoarea tranzactiilor mobile la distanta se estimeaza ca va urca avand o rata de crestere anuala de 20% si va reprezenta doua treimi din platile mobile in 2021. Butoanele de plata plasate in aplicatii si in site-urile adaptate la mobile vor detine o cota in crestere a acestor vanzari la distanta.Sursa: allbusiness.com