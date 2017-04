Cum pregatesti campaniile de Paste pentru magazinele online. Produsele electro-IT si fashion, cele mai cautate

Citeste mai multe despre: magazin online • campanie paste

In cazul campaniilor de abonari la newsletter utilizatorii sunt mai predispusi sa se aboneze sau sa faca o recomandare unui prieten, daca au ceva de castigat. De exemplu, daca primesc reduceri la anumite produse pe care le-au adaugat in cos, transport gratuit la prima comanda sau un voucher.In mediul online autohton, peste 90% din utilizatori folosesc ca prim motor de cautare Google. Astfel, pentru magazinele online si, in special, pentru cele din domeniul electro-IT, Google Search este unul dintre cele mai potrivite instrumente de promovare online, mai ales daca obiectivul de business este cresterea vanzarilor si atragerea de noi clienti.Pentru produse precum telefoane, laptopuri sau televizoare, perioada de cautare inainte de achizitie este destul de lunga. Google Search este extrem de util pentru ca ajunge la utilizator chiar din faza incipienta, cand acesta doar exploreaza optiunile pentru a vedea care sunt produsele care l-ar putea interesa. Criteriile de cautare se bazeaza mai ales pe comparatii intre produse similare, insa nici pretul nu este neglijat de cumparatori. De aceea, merita tinut cont ca un magazin online care are preturi competitive si isi doreste sa atraga clienti noi trebuie sa-si asigure prezenta pe comparatoare de preturi.Retargetarea si retargetarea dinamica sunt alte doua instrumente pe care agentia Today's le recomanda pentru magazinele din sectorul electro-IT. Astfel, reclamele personalizate merg direct la utilizatori care au vizitat un magazin online si au vizualizat anumite produse sau le-au adaugat in cos, dar inca nu le-au cumparat.Cand un magazin online comercializeaza haine sau accesorii, Facebook joaca un rol extrem de important, in special pentru ca se bazeaza pe continut vizual, pe prezentarea de produse, pe social sharing, dar si pe emotii. Decizia de cumparare in acest domeniu are adesea la baza impulsul de moment, spre deosebire de electro-IT, unde de foarte multe ori comanda unui produs este consecinta unei nevoi si poate dura foarte mult.Exista insa si situatii cand achizitia de haine sau accesorii este rezultatul unei necesitati, astfel ca Google Search ramane si de aceasta data un instrument util. Utilizatorii fac research inainte sa-si cumpere hainele preferate, mai ales in cazul doamnelor si domnisoarelor care cauta un brand anume sau unele produse in mod special.De asemenea, campaniile de retargetare pot fi folosite pentru a recomanda cat mai bine produse pe care si le doresc consumatorii. Acest tip de campanii sunt foarte puternice, pentru ca promoveaza produse similare celor pe care utilizatorii le-au cautat deja. Totodata, campaniile se adreseaza si celor care au cumparat in trecut, cu scopul de a le prezenta noutatile, promotiile sau colectiile noi de pe site. Catre cei care au abandonat cosuri sau inca n-au cumparat, sunt utile pentru a informa asupa lichidarilor de stoc pentru colectii vechi sau pot fi evidentiate preturile cele mai avantajoase.Google Display, in mod similar platformei Facebook, vine cu o latura emotionala si vizuala puternica si poate incuraja cumparaturile bazate pe impuls. De exemplu, o targetare foarte eficienta de display poate fi facuta pe site-urile unde apar articole despre fashion, noutati din moda, ce imbraca celebritatile. Nu trebuie omisa platforma YouTube. Pot fi folosite campanii cu material video sau pot fi afisate bannere atunci cand userii se uita, de exemplu, la tutoriale sau sfaturi din fashion. Un video despre compunerea garderobei, alegerea accesoriilor sau culorile potrivite unui sezon poate targeta milioane de utilizatori.Instrumentele acestea sunt excelente si pentru magazine de home & deco, jucarii pentru copii, cosmetice sau produse dedicate exclusiv sarbatorii. Totul porneste insa de la strategie si de la publicul catre care se adreseaza un produs. Cand vine vorba de magazine online care comercializeaza piese auto, accesorii pentru masina, echipamente audio-video, acestea pot porni de la promovare pe Google, fiind aplicate aceleasi filtre ca in cazul sectorului electro-IT.Solutiile online de promovare sunt ofertante pentru orice tip de afacere de comert online. Trebuie doar avute in vedere constant trasaturile potentialului client, suma pe care acesta ar fi dispus s-o investeasca, dar si obiceiurile sale de consum. Pe dispozitive mobile se petrece mare parte din research, iar comenzile sunt finalizate pe computer. Este insa clar ca telefonul ca ecran de prezentare a unui produs sau oferta nu mai poate fi ignorat.