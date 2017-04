​12 lucruri pe care trebuie sa le stii despre platformele de e-commerce inainte de a incepe o afacere

nisa pe care vrei sa activezi, concurenta pe acea nisa (cat de greu ar fi acum sa iti deschizi un magazin IT?)

bugetul pe care il ai pentru investitii atat software, cat si ulterior pentru mentenanta software (dezvoltare/achizitionare de noi module pentru nevoi ulterioare)

bugetul pe care il ai pentru marketing (promovare - atragere clienti, cat si pentru persoane (freelanceri sau agentii) care sa te ajute sa te promovezi pe toate canalele (adwords, facebook, SEO etc)

ce tip de afacere ai (magazin online, servicii, etc)

ce vanzi de fapt (produse, servicii profesionale - avocati, medici, contabili, digitale, cu atribute de marimi/culoare diferentiabile la nivel de stoc, vanzare recurenta - abonamente)

numarul de produse afisate pe site: 1-5, 100 - 1000, > 10000 etc

gestiunea stocurilor o realizez unde? In platforma de e-commerce sau intr-un program de contabilitate?

gestionarea clientilor, comenzilor, preturilor unde se va face?

cati oameni vor lucra? 1-2, 10, departamente diferite?

cum incasez banii (online sau offline)

magazin fizic propriu?

cum ma organizez logistic (cum livrez de pilda: am stocurile mele proprii? Sau vand de la alti furnizori prin sistem dropshipping?)

Orice decizie este mai buna decat nicio decizie.

Parteneriatele sunt dinamice: nu te concentra doar pe cativa parteneri (furnizori, curieri etc). Incearca sa ai mereu variante de back-up pentru acelasi serviciu / produs.

Exista mereu o solutie mai rapida: incearca prin automatizari sa scazi timpul de procesare al comenzilor/task-urilor.

Este important sa investesti in trainingul oamenilor din echipa (in special Sales): ei vor oglindi nivelul de profesionalism al afacerii tale in fata clientilor.

Trebuie sa inveti constant: fii la curent cu tendințele din mediul digital, ia feedback direct de la clienti, get your hands dirty!

Este important sa crezi cu adevarat in visul tau: vei avea perioade bune, dar si unele mai putin bune. Mentine motivatia si determinarea cu care ai pornit la drum.

: Ca sfat ar trebui sa isi aleaga o platforma capabila sa se integreze cu majoritatea curierilor din Romania care au suport pt dropshipping (de ex: FanCourier, Urgent-Cargus, Fastius s.a.). Mare atentie, scopul unui magazin online debutant care va merge pe dropshipping este sa poata realiza o gestionare usoara a coletelor in tranzit.De asemenea nu este de neglijat automatizarea urcarii ofertelor de la furnizorii pe care ii vor lista (prin datafeed-uri). Cu cat poti intretine mai multe oferte de produse, cu atati poti spera la comenzi mai multe. Un alt aspect cand lucrezi cu multi furnizori este mentinerea sub control a marjei, pentru ca trebuie sa fii capabil sa gestionezi multe facturi de cumparare versus facturi de vanzare. Nu trebuie sub nicio forma sa ajungi sa vinzi pe minus anumite produse fie din greseala furnizorului, fie dintr-o eroare de gestionare a preturilor.Avand in vedere numarul mic de produse, ar fi indicata o platforma care sa puna focusul foarte mult pe partea de marketing. Poate ar fi o solutie si listarea produselor pe o platforma de tip marketplace.Ideal ar fi sa te gandesti la dezvoltari tot timpul. Magazinele mari au ceea ce se cheama un backlog, adica o acumulare de idei si planuri care se poate intinde pe ani de zile. Incepand cu prima zi in care te gandesti sa pornesti un startup, va trebui sa iti conturezi o strategie pentru dezvoltarile ulterioare. Un mare cuvant va trebui sa guverneze: automatizarea. (de ex: sa apesi 1 singur buton si sa genereze documentul de transport, factura fiscala, certificatul de garantie, pliantul pentru prima comanda etc).Platformele open-source sunt gratuite, fara a avea nevoie de o licenta platita. Este in sarcina celui care instaleaza o astfel de platforma sa configureze software-ul, serverele, securizare, mentenanta, efectuarea de backup-uri etc.: In primul rand ai acces gratuit si este ideala pentru nivelul de startup. De asemenea ai acces la comunitati online (forumuri) unde poti gasi specialisti + resurse online, Standardizare (poti trece usor de la o firma de suport la alta) si ai costuri reduse pentru inceputCu cat magazinul online va creste, cu atat ii vor fi necesare noi mecanisme (automatizare, integrari cu terti etc), care pot creste costurile considerabil. De aceea, va exista un prag peste care ar trebui sa se gandeasca la migrarea catre o solutie custom, adaptata nevoilor. La capitolul dezavantaje depinzi de freelanceri, care uneori te duc pana la un anumit punct.Cel mai bine se preteaza startup-urile si firmele medii.In primul rand hosting - de la zeci de RON pana la zeci de EUR / luna, initializarea platformei, incluzand si realizarea layoutului (sau cumpararea si adaptarea lui): de ordinul sutelor de EUR si costul pentru dezvoltari sau achizitionarea de module - de ordinul zeci sau sute de EURO.Fara o ordine aleatoare WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart etc.SaaS - este o platforma aflata in cloud, accesata din browser (internet) de catre utilizator pe baza unui abonament. Este in sarcina furnizorului acestui serviciu sa se preocupe de instalare, mentenanta, securitate, backup-uri.(platforma hosted) platformele customPentru simplificarea discutiei, eu as merge pe o impartire intre Open-source si Custom (incluzand aici si SaaS - software as a service ). As merge pe aceasta varianta pentru ca cele Custom, care sa nu fie SaaS sunt apanajul firmelor mari (ex eMAG), care au o infrastructura hardware proprie + nevoi speciale (software-uri multiple conectate intre ele).SaaS - este o platforma aflata in cloud, accesata din browser (internet) de catre utilizator pe baza unui abonament. Este in sarcina furnizorului acestui serviciu sa se preocupe de instalare, mentenanta, securitate, backup-uri.Aceste tipuri de platforme sunt adaptate pentru piata din România si ideale pentru business-uri medii și mari,. La avantaje putem vorbi despre integrarile custom-made si aici ma refer contabilitate, marketing, gestiune. Costurile ridicate ar fi partea care intra la dezavantaje.Aici intra costul initial de migrare pe platforma (layout adaptat pe noua platforma, migrarea datelor: comenzi, clienti, produse etc) - de la sute pana la mii de EUR. De asemenea intra si abonamentul lunar care include hosting, mentenanta, backup-uri etc si costurile incep de la zeci de ron/luna pana la mii de EURO. La costuri intra si dezvoltarile ulterioare: pret stabilit pe ora de dezvoltare sau cost fix pe modul dezvoltat.Shopmania, Contentspeed, UIS-Extended, Gomag, While1Pentru ca port o palarie dubla, aceea de Project Manger pentru o platforma de e-commerce cat si cea de antreprenor as vrea sa va impartasesc cateva din ideile pe care le-am acumulat in toti acesti ani: