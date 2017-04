25% dintre romanii care vor garantii pentru produsele achizitionate sunt femei​

Citeste mai multe despre: garantii

"Cele mai multe cereri de reparatii provenite din partea femeilor in 2016 au fost pentru telefoane mobile, in proportie de 80%, iar restul pentru ceasuri, gadgeturi si incaltaminte, aceasta din urma fiind o categorie de produse adaugata recent in platforma. Pentru 2017, preconizam o evolutie pozitiva pe toate categoriile de clienti, in conditiile in care, in 2016, un sfert dintre vizitatorii lunari ai platformei au fost noi", a declarat Ionut Grossu, managing director Service Return.Numarul mare al femeilor care solicita garantiile este influentata, in primul rand, de cresterea apetitului pentru produse tech de ultima generatie. Un alt motiv il reprezinta si stilul de viata tot mai activ, care nu le permite clientelor sa apeleze la un service traditional.Aproape jumatate din totalul cererilor de reparatii primite de companie au fost facute de persoane cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani, 24% de catre persoane cu varste cuprinse intre 35 si 44 de ani, in timp ce tinerii de 18-24 de ani au reprezentat 15% din total.La nivelul Romaniei, bucurestenii, clujenii si timisorenii au solicitat cele mai multe servicii de garantii si extra-garantii in 2016, urmati de constanteni si ieseni. De asemenea, din totalul celor care au optat pentru serviciile platformei, 87% au fost locuitori ai Romaniei, urmati de clienti din SUA si Marea Britanie, cu o pondere de pana in 2,5% fiecare.Cea mai aglomerata luna a anului 2016, in care numarul solicitarilor de reparatii a crescut considerabil, a fost decembrie. Chiar si asa, cea mai solicitanta zi a fost 18 noiembrie, pe fondul volumului ridicat al ofertelor initiate de retaileri, de Black Friday, potrivit celor de la Service Return.Service-Return asigura operatiuni de service "door to door", pentru retaileri si consumatori, in toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Compania preia, prin intermediul platformei online, tot fluxul de garantie, pentru retailerii care vor sa isi externalizeze serviciul de service.