Generatia Z - care sunt gusturile, tendintele si comportamentul adolescentilor ca si consumatori

Video-urile domina pe mobile. 7 din 10 adolescenti spun ca petrec mai mult de trei ore pe zi, vizionand filmulete pe mobil. Mai mult ca toate grupele de varsta la un loc, tinerii de azi petrec cel mai mult timp vizionand filmulete video de pe telefoanele mobile. 71% Watching videos online

Genratia Z sunt cumparatori online folosind prin intermediul telefoanelor mobile. 2 din 3 adolescenti fac cumparaturi online si mai mult de jumatate fac cumparaturi de pe telefoanele lor.



Generatia Z este conectata in permanent. 52% folosesc aplicatiile de mesagerie si 51% sunt activi in retele de socializare. Adolescentii ravnesc conexiuni cu altii - si nu doar in persoana. Tastarea este modalitatea preferata de a se conecta cu altii, urmata de aplicatiile de mesagerie.



Smartphone-urile 78%

Laptopurile 69%

Televizoarele 68%

Jocurile cu consola 62%

Tabletele 52%



1 Daca prietenii vorbesc despre asta

2 Daca vad un anunt despre el

3 Daca este ceva personalizat pentru mine

Adolescentii de azi au trecut de la mesajele text la aplicatiile de mesagerie si de la cumparaturi de pe computere la cumparaturi prin intermediul telefoanele lor. In timp ce tinerii Millenialls au fost pionierii mobile adolescentii de azi sunt nativii mobile. Cu toate acestea, adolescentii de azi sunt constienti de dependenta de tehnologie si incearca sa mentina un echilibru astfel incat isa-si gestioneze atent viata lor online.Primele telefoane sunt un reper major. Obtinerea unui telefon este una dintre cele mai importante evenimente din viata tinerilor din generatia Z. Adolescenti de azi au primit primul lor telefon in jurul varstei de 12 aniDe asemenea, tinerii generatiei Z au reputatia de jucatori folosind laptopurile, televzoarele si bineinteles telefoanele mobile care domina in preferinteAdolescentii sunt singurul grup de varsta care spun ca anunturile influenteaza perceptia lor privind produsele "cool"









Sursa: thinkwithgoogle.com