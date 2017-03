7 reguli simple dar esentiale pentru un email marketing eficient

Citeste mai multe despre: email • email marketing

Daca strategia ta privind email marketingul nu este eficienta trebuie sa stii ca nu conteaza marimea bazei de date cu adrese de email dar e foarte important sa stii si sa te ghidezi dupa cateva reguli esentiale. In plus, poti fi utile informatiile si tendintele privind rata de click-uri si de vizualizari.Potrivit ultimului raport Global Email Benchmark, rata de expediere a email-urilor s-a redus de la 9,8 anul trecut la 8,1, rata de deschidere a acestora este in crestere comparativ cu 2016 de la 27,3% la 30,6% iar rata pe click-uri a scazut foarte usor, de la 2,8% anul trecut la 2,5% in 2017.Desktop-ul nu mai domina. Anul trecut 8 din 25 de industrii aveau cele mai multe email-uri deschise de pe desktop. In acest an singurele doua industrii care raman dominate pe desktop sunt Asigurarile si Guvernul. In special,Lectia numarul unu este despre cat de mult ii afecteaza pe clienti frecventa expedierilor. Cu cat numarul de email-uri primite de destinatari este mai mare cu atat este mai importanta optimizarea acestora. Daca frecventa expedierilor este mai mica in industria pe care o reprezinti ia in considerare faptul de a trimite clientilor email-uri mai des.Pe de alta parte, in cazul in care frecventa este peste medie, trimite mai putine email-uri si observa daca captezi atentia clientului. Monitorizeaza modul in care numarul de email-uri trimise de tine afecteaza rata vizualizarilor si rata click-urilor.Migrarea rapida a utilizatorilor pe dispozitivele mobile este o alta lectie importanta. Clientii au posibilitatea de-a citi email-urile pe mai multe ecrane de dimensiuni diferite iar mesajele trebuie sa fie receptive la dispozitivele de pe care sunt vizualizate. Dincolo de citirea emailurilor, utilizatorii trebuie sa poata sa actioneze prin intermediul email-urilor de pe orice dispozitiv si sa aiba o experienta de utilizare pozitiva.Monitorizeaza de unde sunt colectate adresele de utilizatori, mai ales daca acestea sunt colectate prin intermediul unor aplicatii de inscriere de pe mobil sau prin intermediul unui site. Stabilirea unei relatii bazate pe email cu un utilizator care s-a inscris prin intermediul unei aplicatii poate fi dificila, deoarece adresa de email a contului conectat la aplicatie poate deveni invalida.Asigura-te ca utilizatorii sunt constienti de schimbare si ca inteleg la ce tipuri de mesaje sa se astepte si cat de frecvente sunt acestea . Ar trebui, de asemenea sa stochezi cat mai multe informatii posibile despre modul in care colectezi adresele de email (cum ar fi adresa IP, data, ora, forma, URL-ul, etc.). Aceste detalii pot fi utile in cazul in care aveti o probleme cu operatorii.Masurarea rezultatelor de email marketing pe criteriile de referinta din industrie este binevenita dar este mai important sa masori rezultatele impotriva propriilor valori de referinta si sa te concentrezi pe informatiile primite. Monitorizeaza mai degraba frecventa de trimitere, vizualizarile, click-urile si dezabonarile. Efectueaza intotdeauna testarea A / B, inainte de a face modificari la programul de email marketing.Folosirea personalizarii email-urilor permite targetarea anumitor segmente de public. De exemplu, in cazul in care femeile citesc mai frecvent email-urile decat barbatii poti crea email-uri personalizate pentru acestea si astfel, stimulezi rata de vizualizare. Creaza email-uri directionate catre segmentele din lista ta de email pe baza unor factori cum ar fi varsta, sexul, rata de vizualizari si click-uri si pe comportamentul si potentialul de cumparare.Utilizeaza mediile industriei pe care o reprezinti si combina-le cu cu propriile valori de e-mail de marketing, pentru a stabili obiective concrete pentru imbunatatirea rezultatelor.Acordand atentie acestora vei fi in masura sa gestionezi mai bine adresele de email care nu raspund, destinatarii care nu mai sunt receptivi la mesajele tale sau vei fi atent la continutul care nu mai atrage clientii si nu atinge tinta.Sursa: allbusiness.com