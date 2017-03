4 tactici pentru fidelizarea clientiilor in comertul online

. Nu poti creea o experienta eficienta pentru client, daca nu intelegi clientul. Cercetarile de piata, analizele competitive si calitative privind dorintele clientiilor trebuie sa fie o prioritate atunci cand creezi calatoria clientului incepand de la descoperire la achizitie si repetarea achizitilor.Imagineaza-ti ca esti managerul unui grup de restaurante de succes din New York si te hotaraesti ca e timpul sa te extinzi si in alte locatii in afara Big Apple. Daca ai gasit formula castigatoare in New York, ea se va aplica si in alte orase, nu? Nu neaparat; clientii de pe pietele tinta ar putea avea asteptari si preferinte diferite iar singurul mod in care poti intelege acei clienti este sa faci o cercetare si o analiza detaliata iar planul de servicii sa se aplice la nevoile lor.Cu cat intelegi mai bine profilul clientiilor tai din zona respetiva cu atat mai bine pot proiecta o experienta adaptata la dorintele si nevoile lor.Este in natura umana sa ne dorim sa ne petrecem timpul intr-un mediu frumos, curat. Nici un client nu vrea sa faca cumparaturi sau nu pote lua masa intr-un spatiu care este murdar, dezorganizat sau neprimitor. Acelasi lucru se aplica si in online. Imaginea site-ului si eficienta acestuia este prioritara. Clientii isi amintesc de experienta in ansamblu incepand de la cat de repde s-a incarcat site-ul sau cat de repede au gasit produsul in pagina pana la modul in care l-au achizitionat - customer journey.Clientii sunt dornici sa stie totul despre produsul sau serviciul pe care il cumpara, astfel incat cu cat au mai multe detalii despre istoric, aprovizionare, operatiuni si produse - cu atat mai bine. In 2016 un studiu privind transparenta ROI Label Insight, arata ca 56% dintre participanti intervievati au declarat ca cu cat au mai multe informatii despre produs cu atat au mai multa incredere intr-un brand. In plus, 94% dintre participanti studiului au indicat ca ar fi loiali unui brand care ofera o transparenta totala.Daca vrei ca clientii tai sa se transforme intr-unii fideli trebuie sa fii transparent in relatia cu ei aici intra si modul in care faci promotiile, anunturile din social media dar si redactarea detaliilor despre produse.. Clientii vorbesc despre experienta lor cu brand-urile. Unii le pot impartasi la intamplare cu prietenii , altii o fac in social media sau pe site-urile de review-uri. De ce sa nu-i incurajezi sa impartaseasca feedback-ul lor direct cu tine?Prin sondaje sau e-mail ai posibilitatea de a obtine perspective valoroase asupra modului in care clientii simt atunci cand interactioneaza cu produsele sau serviciile tale, iar aceste date concrete te pot ajuta sa-ti restructurezi strategia pentru a servi mai bine publicul-tinta si de a-ti creste sansele de loializare a acestora.Mai mult de atat, prin oferirea oportunitati de feedback ai sansa de a rectifica o situatie si a atenua orice comentarii daunatoare. Clientii doresc sa fie auziti si vor sa fie siguri ca brandurile asculta ceea ce au de spus. Tine minte oamenii prefera brandurile mici in defavoarea marilor companii atunci cand primele stiu sa comunice cu ei.Sursa: entrepreneur.com