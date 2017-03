Care sunt costurile sa-ti deschizi un magazin online si de cati bani ai nevoie lunar se te promovezi

Preturile variaza in functie de specificatiile magazinului, de functionalitatile pe care le ofera, dar si de agentia de programare si dezvoltare care il realizeaza.si sunt intalnite, de cele mai multe ori, la companiile de programare de dimensiuni reduse.Totodata, trebuie avute in vedere costurile lunare de mentenanta. Acestea se calculeaza in functie de numarul de ore alocate lunar acestei operatiuni si pot varia in functie de expertiza echipei care il gestioneaza."Magazinul online este un business ca toate celelalte, deci un antreprenor ar trebui sa isi propuna sa faca comert, ar trebui sa inteleaga procesul de vanzare si cumparare al marfii si cum asigura acest lant comercial. Ma refer aici la cum face aprovizionarea, cine sunt furnizorii, ce margine va avea cu pretul de vanzare ales, cum face update-ul de stocuri si preturi, cum se integreaza cu furnizorii, cum face livrarea: o tarifeaza separat sau o include in margine, adica in adaos? Sunt intrebari clasice de business", explica Liviu Taloi.De semenea solutiile software pentru un magazin online trebuie alese in functie de tipul de produs care urmeaza sa fie comercializat, de buget, de modul in care va functiona lantul logistic (frecventa cu care e actualizat stocul, rata de introducere a produselor noi pe site etc.), de numarul de produse diferite.Taloi sustine ca ca antreprenorul trebuie sa aibe in vedere si sa selecteze din piata oferta care ii este cea mai potrivita si sa ia in calcul eventualele discutii cu posibilii furnizori de platforme e-commerce, carora sa stie sa le explice specificatiile tehnice, astfel ca cerintele specifice de business sa fie transpuse in cerinte de programare si executie ale unui site potrivit pentru fiecare afacere in parte.In functie de tipul de business si mai ales pentru cei aflati la inceput de drum, care nu vor sa riste foarte mult, exista si varianta platformelor e-commerce inchiriate de tip SaaS (software as a service). Costurile pentru inchirierea unei astfel de platforme sunt extrem de reduse, de pana la 100 de lei pe luna, iar ofertele variaza. Tot ce mai trebuie sa faca antreprenorul este sa incarce online produsele si sa invete cum sa vanda."In ceea ce priveste promovarea, am observat, in general, o concentrare a actiunilor de promovare pe doar doua canale media, SEO si Adwords. Primul e un efort dedicat cautarilor organice din Google si un altul e canalizat spre rezultatele platite din acelasi motor de cautare. Foarte putini incep logica de promovare si strategia de marketing de la produs. Cei mai multi incearca mai intai promovarea pe Facebook sau pe alte retele sociale, fara sa aloce insa suficient timp pentru a obtine rezultate reale", explica Liviu Taloi.Comertul online e un business guvernat de cifre, iar in lipsa traficului pe site, vanzarile scad. De asemenea, exista o tendinta in piata a asteptarilor prea mari raportate la sumele mici investite in activitatile de promovare. In acest context, merita mentionat ca in RomaniaE o suma mica, daca se raporteaza la traficul achizitionat, cu un cost mediu de 50 de bani per click.Mai exista insa si promovarea prin branding. Un magazin online se poate remarca intr-o anumita nisa prin creativitate si calitatea serviciilor prestate."Comertul online nu este o simpla mutare de cutii de la furnizor la clientul final. Este un serviciu care asigura un confort prin faptul ca pune la un click distanta o gama larga de produse, siguranta si cel mai important, marfa de calitate. Pentru un antreprenor, este esential sa fie atent la feedback, sa se adapteze la piata si concurenta, si sa adapteze afacerea din punct de vedere tehnic, intrucat aceasta depinde foarte mult de solutia software pe care o foloseste. De aici poate veni succesul, cresterea reputatiei afacerii prin clienti multumiti", este de parere Liviu Taloi.