How to: Cum iti faci un magazin pe Facebook. Plus: capturi foto

Ce este un fshop

Printr-un mesaj privat catre pagina de business

Prin redirectionare catre website-ul firmei/ shop-ul online al firmei



Care sunt diferentele: avantaje si dezavantaje in comparatie cu un magazin online

Cresterea brand awareness-ului folosind indicatorii Facebook (like-uri, share-uri etc.).

Cresterea vanzarilor prin adaugarea de produse acolo unde clientii / potentialii clienti sunt deja. Ambele parti fiind pe aceeasi platforma, relatia dintre vanzator si client e mai stransa. Poti comunica si interactiona cu ei intr-un mod mai intim, mai social.

Crearea unui magazin online cu mai putine resurse si mai putin timp decat daca a-i construi un website customizat.









Numarul maxim de produse pentru un fshop



Daca esti producator poti vinde fara restrictii. Care este regimul si ce trebuie sa faci in aceste cazuri.







Exista mai multe solutii de fshop. Care sunt cele mai utilizate, eficiente

In cadrul unui mesaj

Poti cere ajutorul unui developer pentru a crea un formular de comanda/cos pe Facebook.

Prin redirectionarea catre website. Redirectioneaza produsele din shop-ul tau de pe Facebook catre magazinul tau de pe site unde vizitatorii pot afla mai multe detalii si ideal ar fi sa aiba si optiunea de achizitiona online.

Printr-o solutie de magazin online.



Shopify

Bigcommerce

Wix







Solutia potrivita in functie de tipul produsului pe care il comercializezi



Cum iti faci un Fshop. Procedura in opt pasi pentru incepatori

Mesaj privat

Redirectionare catre shop-ul tau de pe website sau platforma de shopping aleasa

Poze/video

Nume

Pret (alege optiunea “this product is on sale” daca doresti sa arati reducerea aplicata produsului completand campurile pret intreg si pret cu reducere)

Descriere (alege optiunea “feature this product” daca doresti ca produsul sa apara in varful paginii tale)







Cum se fac platile

Transfer bancar

Ramburs



Transfer bancar

Ramburs

Plata online prin card credit/debit

Plata online prin alte servicii de plata



Sfaturi si ponturi utile pentru cei care vor sa-si inceapa o afacere pe Facebook

Personalizeaza-ti pagina prin:



nume bine ales care sa fie usor de gasit de eventualii cumparatori

Poze relevante pentru produse

Descrieri complete pentru produse

Continut relevant



Incurajeaza-ti clientii sa lase reviews si ratings. Nimic nu motiveaza mai bine viitorii cumparatori decat recomandarile clientilor anteriori.

Raspunde rapid solicitarilor clientilor.

Adauga adresa magazinului tau fizic (in cazul in care acesta exista). Exista sansa ca unul dintre clientii de pe Facebook sa doreasca sa viziteze magazinul direct.

Dupa ce adaugi produsele in shop, distribuie-le pe pagina. Distribuie produsele zilei, saptamanii sau produsele cu reduceri.

Nu distribui pur si simplu, adauga continut relevant in postarile tale in care sa explici de ce ai share-uit produsul respectiv si care sunt beneficiile lui pentru cumparatori.

Foloseste Call to Action (CTA) in postarile tale. Acestea sunt mesaje de tipul “Cumpara acum” “Profita de oferta” care arata vizitatorului ce trebuie sa faca in continuare.

Promoveaza-ti produsele din shop. Poti promova produsele individual sau poti crea campanii care sa vizeze o anumita categorie de produse.



Fshop sau magazinul online pe Facebook nu e altceva decat o sectiune de “shop” adaugata paginii tale de business (asadar nu pe pagina personala). Iti poti vinde produsele si serviciile direct de pe Facebook dar feature-urile sunt diferite pentru paginile din US fata de paginile din afara US.Sectiunea e gratuita si se adauga simplu, din Settings. Incarci produse cu poze si descriere, apoi le promovezi catre publicul tinta. Acesta viziteaza magazinul, vizualizeaza produsele, interactioneaza cu vanzatorii si fac decizia de cumparare.Pentru Romania sunt 2 modalitati de exprimare a intentiei de cumparare :Fshop ofera utilizatorilor de pe Facebook posibilitatea de a face cumparaturi in timp ce navigheaza pe aceasta platforma. In general, oamenii prefera o abordare de vanzare mai personala, mai prietenoasa.Sunt trei feluri in care un Fshop poate ajuta la construirea unui business:Daca iti construiesti tu site-ul, esti owner-ul principal. Tu iei decizii, tu hotarasti ce directie strategica abordezi. Pagina de Facebook, insa, este “inchiriata”. Daca Facebook decide sa iti inchida pagina/Fshop-ul din orice motiv, este alegerea lor.Cu toate ca in Romania nu se poate cumpara direct de pe Facebook, dar in viitor sigur va fi implementat acest tool, s-ar putea ca oamenii sa se obisnuiasca sa cumpere de pe Facebook, (sau Amazon), iar magazinele online (website-urile) sa se vestejeasca in timp.Comunitatea Facebook este intr-o continua crestere, deci e ideal sa incorporezi strategia de social media in strategia generala de marketing. Creste-ti comunitatea pe Facebook, deoarece e cea mai buna cale sa iti faci cunoscut business-ul.In fshop poti vinde orice dar cele mai multe magazine pe Facebook prezinta produse din e-commerce. Nu exista un numar maxim de produse. Se pot adauga cate produse se doreste, insa trebuie sa se tina cont de anumite cerinte impuse de Facebook.Producatorii pot vinde produsele proprii fara restrictii. Cand vine vorba de distribuitori totul tine de intelegerea comerciala dintre distribuitor si producatorii brand-urilor comercializate. Exista branduri care nu accepta alte canale de vanzare decat cel oficiale sau autorizate in prealabil prin aceste metode ei protejandu-si imaginea de brand.Un magazin pe Facebook este un canal de vanzare, asadar, inainte de a-ti activa shop-ul, asigura-te ca ai pus la punct o intelegere comerciala cu firma ale carei produse le reprezinti. Atentie la brand-urile cu marci inregistrate care beneficiaza de protectia marcii. Titularul unei marci poate cere ca marca respectiva sa fie vanduta prin anumiti distribuitori sau magazine si chiar sa nu se vanda online. (vezi legea 84/1998 Art 36)Vanzarea directa de pe Facebook este disponibila momentan exclusiv in US.In Romania produsele se pot solicita:Daca nu ai website si iti doresti totusi sa vinzi online, poti apela la solutia unui magazin online creat pe una dintre platformele cele mai populare :Dupa ce creezi shop-ul pe platforma dorita, conecteaza pagina de Facebook de pe care faci promovarea ca sales channel pentru magazinul tau. Solutiile de eshop au versiuni de trial si planuri lunare cu plata.Avantajul principal al folosirii unei astfel de solutii este ca de fiecare data cand modifici datele produselor tale pe shop-ul virtual, acestea se updateaza automat si in Facebook.Owner-ul decide ce solutie abordeaza, insa ideal ar fi sa se aleaga solutia cu cele mai multe automatizari, pentru ca atunci cand se modifica ceva pe website, acea modificare se va face automat si in Fshop, fara sa fie nevoie de munca manuala.Intai trebuie sa adaugi tab-ul de Shop pe pagina ta.Pasul 1: In pagina ta de Facebook cauta, in dreata sus, SettingsPasul 2: Selectezi Edit Page.Pasul 3: Cand ai ajuns in pagina Edit Page, deruleaza pagina si in zona de jos gasesti Add a TabPasul 4: Da click pe Add a Tab si iti apare pop-up-ul de mai jos. Cauta in pagina optiunea Shop si, in dreptul ei fa click pe Add TabPasul 5: Daca totul a mers bina pana aici, in fereastrea de administrare a paginii (Page), pe coloana din stanga, vei gasi tab-ul nou creat "Shop"Pasul 6: Selecteaza metoda prin care vrei sa primesti solicitarile de comanda:Pasul 7: Selecteaza moneda in care iti vor fi afisate preturile produselor.Pasul 8: Adaugi produse in magazinul tau completand campurile editabile ale fiecarui produs:Dupa ce adaugi sectiunea de Shop pe pagina ta, aceasta va avea automat adaugate sectiuni de Reviews si Ratings care sa monitorizeze satisfactia clientilor tai. Daca nu doresti sa ai aceste sectiuni pe pagina, poti dezactiva in orice moment sectiunea de Shop.Optiunile de plata online direct pe Facebook sunt inca in implementare in US unde furnizori precum PayPal sau Stripe ajuta business-urile sa proceseze platile. In Romania platile nu se pot face direct pe Facebook. In functie de modalitatea de cumparare aleasa exista mai multe modalitati adiacente:In functie de planul ales pentru magazinul tau online, vei plati un procent din tranzactiile procesate prin intermediul magazinului pentru alte servicii de plata (de regula 2.9% din valoarea comezii + 30 centi pentru debitare completa).