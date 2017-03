Cum iti alegi numele perfect pentru afacerea ta. Plus cateva reguli simple pentru crearea unui  logo

sa fie memorabil (evitati numele generice, comune, pentru ca acestea se uita usor),

original, usor de citit, de scris si de pronuntat, sa nu aiba semnificatii nedorite (fie ele si secundare),

sa fie potrivit pentru pietele in care brandul si-ar putea dori la un moment dat sa intre (pentru ca nu vrei sa schimbi numele tot la doi ani, cand te decizi sa intri intr-o alta tara sau sa-ti extinzi domeniul de activitate).

descriptive (acestea descriu categoria sau industria, functionalitatea brandului sau numele fondatorului: TAROM, Dexonline, Gazeta Sporturilor, SlideShare, McDonald's). Aceste nume nu poarta prea multa emotie in ele, dar unele branduri le prefera pentru ca simt ca au un start usor cu ele, pentru ca lumea intelege cu ce se ocupa fara un buget de marketing. Insa, pe termen lung, aceste nume pot fi limitative: firma nu isi poate extinde aria de activitate, de exemplu, sau nu poate intra pe alte piete, pentru ca numele e puternic legat de piata si de functionalitatea originala ale brandului.

figurative (numele evoca ceva din experienta creata de brand sau de pozitionarea acestuia: DreamWorks, Safari, Orange, Quartz, Nike). Aceste nume poarta in ele mai multa emotie, sunt creative si memorabile, pentru ca au un efect de surpriza in piata lor. E insa nevoie de investitii in marketing pentru a construi semnificatia dorita in jurul lor.

nou-create (acestea sunt inventate, artificiale, abstracte, dar pot purta semnificatii prin sonoritatea, ritmul lor sau prin asemanarea cu cuvinte existente: Storience, Google, Skype). Aceste nume sunt unice, si, ca atare, nu vor putea fi confundate cu altceva. Mai mult, sunt si usor de protejat.

Atentie!

atunci cand alegi, sa alegi o lista scurta de 3-4 nume, pe care sa le testezi cu potentiali clienti. Cand le testezi, intrebarea corecta nu e "Iti place?", ci "Ce iti spune acest nume? ". Astfel, antreprenorul poate afla despre asocierile pe care clientii lui le-ar face cu numele, lucru care-l poate ajuta in decizie.

numele noi sunt nefamiliare si de multe ori antreprenorul simte ca ¬niciun nume nu e potrivit¬, pentru ca nu e obisnuit cu ele. E important ca, daca procesul de identificare a numelui se lungeste foarte mult, antreprenorul sa incerce sa se detaseze putin.

numele trebuie gandit in primul rand pentru ceilalti (public, angajati), si mai apoi pentru antreprenor. Iar ceea ce va genera succesul brandului va fi in relativ mica masura meritul numelui. Numele este doar titlul cartii.



in functie de mediul in care logo-ul va functiona preponderent (web, mobile, print, retail etc), acesta trebuie sa respecte niste criterii de compozitie care sa le avantajeze in mediul respectiv.

trebuie sa arate bine si la dimensiuni foarte mici (sau sa aiba o varianta pentru acest context).

trebuie sa aiba si o varianta monocroma. Sa nu sugereze (si) altceva decat trebuie.

sa fie original, lizibil, armonios, expresiv.

sa nu incerce prea tare (exista prea multe logo-uri care fac asta: au cate doua, trei, sau chiar patru "centre de interes" in ele (de la artificii pe litera la simboluri, toate luptand pentru atentia privitorului si generand o impresie de indecizie si lipsa de profesionalism).



"Atunci cand ai de ales un nume dintre mai multe propuneri, in primul rand e bine sa ai deja o definitie de brand cu care sa verifici propunerile. Numele trebuie sa exprime ce este in definitie, pentru ca asta va ajuta la coerenta brandului", explica Adriana Liute.Desigur, exista nume la intersectia dintre cele trei categorii - de exemplu, Ray Ban e un nume descriptiv figurativ, pe cand Storience e un nume figurativ nou-creat (prin combinatia cuvintelor Story si Experience). Nu e important sa ne impiedicam in clasificari si sa incercam sa ne incadram in ele, ci, mai degraba, sa intelegem care sunt optiunile si ce beneficii ofera fiecare.Wally Olins spunea ca un nume bun are patru calitati: valoare semantica (transmite ideea sau atitudinea corecta), impact strategic (se aliniaza obiectivelor de business), structura fonetica (e usor de pronuntat si de retinut) si disponibilitate (pentru inregistrare ca marca).Adriana Liute atrage atentia asupra faptului ca daca un startup isi doreste sa demareze un proces de branding trebuie sa aiba un plan de afaceri, sa stie ce si cum vrea sa obtina, sa-si cunoasca piata, concurentii si potentialii clienti cat de bine se poate, si sa stie care-i sunt diferentiatorii.