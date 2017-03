Livrarile de Valentine's Day si cele de 1-8 Martie au crescut volumele curierilor cu 28%

"Varful de comenzi din e-commerce-ul romanesc a fost principalul motor de crestere al business-ului DPD primavara aceasta, generand un plus de aproape o treime al coletelor expediate. Prin comparatie, in decembrie 2016 - ianuarie 2017, o alta perioada traditional aglomerata pentru curieri, am raportat o crestere de 25% a volumelor de livrari", a declarat Lucian Aldescu, CEO DPD Romania.Data de 28 februarie a fost cea mai incarcata zi pentru curieri, numarul livrarilor din aceasta zi depasind cu circa 30% media perioadei 10 februarie - 10 martie.In ceea ce priveste topul zonelor din Romania cu cele mai multe expedieri nationale, in perioada analizata, acesta este dominat de Bucuresti-Ilfov, cu 27% din total, urmat de judetul Cluj, cu 5% din volume. Timisoara a generat circa 4,8% din livrarile nationale, iar Constanta si Iasi au inregistrat ponderi de 4,2%, respectiv 3,8% din numarul total al coletelor expediate de romani.De asemenea, datele companiei arata ca in Bucuresti si Ilfov s-au primit cele mai multe pachete, circa 26,2% din total, urmate de Cluj, cu 5%, Timisoara, cu aproape 4,5% din colete, Constanta si Iasi, cu 4%, respectiv aproape 4%.Conform datelor centralizate de catre DPD Romania, ponderea livrarilor pe segmentul B2B a fost de aproape 60%, iar diferenta a fost generata de segmentul B2C.