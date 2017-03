Crestere de 75% a numarului de plati digitale, anul trecut. Vacantele, taxele si donatiile au generat cele mai mari plati online cu cardul

Compania a intermediat in 2016 peste 7 milioane de tranzactii electronice, din care 4,2 milioane online, respectiv 3 milioane prin sms-uri, avand astfel o crestere cu 75% comparativ cu 2015, cand intermediase un total de 4 milioane de plati online si mobile.Valoarea integrala a sumelor achitate digital in 2016 a crescut cu aproape 40% comparativ cu anul precedent, cumuland 200 de milioane de euro, mai arata datele NETOPIA. In ceea ce priveste valoarea medie achitata per tranzactie online, aceasta a fost de 230 de lei, echivalenta cu cea raportata in 2015. Cu toate acestea, au fost si persoane care au ales sa achite sume record pentru diferite produse, servicii sau taxe si impozite.Astfel, in top 3 cele mai mari tranzactii procesate de NETOPIA mobilPay, in 2016, s-a aflat, pe prima pozitie, o plata de 20.000 de euro pentru o vacanta in Thailanda, urmata pe pozitiile doi si trei de plati pentru taxe si impozite in valoare de 15.000, respectiv 14.000 de euro.Alte tranzactii de ordinul miilor de euro procesate de companie in 2016 au fost in valoare de 8.000 de euro, pentru un tuning de masina, respectiv 7.500 de euro, pentru o donatie catre un ONG.Compania a raportat un avans important si pe nisa platilor prin sms, mentinandu-si pozitia de lider, cu o cota de piata de peste 60% in 2016. Daca in 2015 romanii realizasera 1,5 milioane de plati prin mesaje telefonice, anul trecut acestea s-au dublat, la 3 milioane de tranzactii.Aproximativ 43% dintre platile digitale procesate de companie au fost facute de persoane cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani, 26% de catre persoane cu varste cuprinse intre 35 si 44 de ani, in timp ce tinerii de 18-24 de ani reprezinta 15% din total. Tranzactiile au fost facute preponderent de barbati, in timp ce femeile au avut o pondere de 38%. Datele companiei arata ca, in lunile noiembrie si decembrie, perioade cu varf de vanzari in e-commerce, ponderea platilor facute de barbati a crescut la 68%."Romania incepe sa se alinieze in randul tarilor cu un ecosistem solid al platilor digitale, iar evolutia din ultimul an ne confirma acest lucru. Usurinta cu care pot face platile online ii atrage pe tot mai multi romani sa opteze pentru aceasta metoda, fapt valabil atat in Capitala, cat si in provincie", declara Antonio Eram, CEO si Fondator NETOPIA mobilPay.Potrivit acestuia,, pana la 42%, fata de anul anterior, desi numarul lor a ramas constant, ceea ce denota ca apetitul pentru platile online creste si in provincie., cu 10% din platile digitale din intreaga tara. Ultima pozitie a podiumului este ocupata de Brasov si Timisoara, fiecare cu circa 5% din tranzactii.