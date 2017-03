Raport: Alertele privind produsele periculoase din UE in anul 2016 - circa 10% vizau comertul online. Situatia Romaniei, in 3 grafice

In urma celor 2 044 de alerte, autoritatile din statele membre si producatorii si furnizorii de astfel de produse au declansat 3 824 de actiuni, cum ar fi retragerea de pe piata a produselor.Numarul de reactii a fost de peste doua ori mai mare decat in anii precedenti.Pentru a gasi solutii la acest fenomen, mai multe state membre au infiintat deja echipe specializate care monitorizeaza platformele online si depisteaza produsele periculoase care sunt vandute online.In plus, cele mai mari platforme de marketplace prin care comercianti din toata lumea isi vand produsele si in Uniunea Europeana - Amazon, eBay si Alibaba - au convenit sa isi intensifice eforturile pentru a elimina astfel de produse, odata ce au fost identificate de autoritatile de reglementare din UE.In acest scop, pietele online au creat un punct de contact unic pentru autoritati, mentioneaza Comisia Europeana.Pe categorii de produse, in anul 2016, jucariile au strans cele mai multe notificari (26 %), urmate de sectorul autovehiculelor (18 %), de articolele de fashion (13 %). Cele mai intalnite probleme reclamate se refereau la riscuri de vatamare a utilizatorilor, arsuri, intoxicare chimica etc.In privinta numarului de notificari transmise de statele membre, in anul 2016, Germania a transmis cele mai multe (319), urmata de Spania (224) si Franta (199). Romania a transmis in sistem 25 d notificari prifind prduse non-alimentare periculoase, in anul 2016.Pe tari de orgine, majoritatea produselor notificate ca fiind periculoase in sistemul UE au provenit din afara Uniunii Europene. China a fost desemnata ca fiind tara de origine in cazul a 1069 de produse, reprezentand 53 % dintre produsele notificate. S-a inregistrat o scadere de 9 puncte procentuale a numarului de alerte privind produse din China, de la 62 % in 2015 la 53 % in 2016.In 2016, 102 notificari (5 %) au indicat Statele Unite drept tara de origine si 53 de notificari (2,6 %) Turcia. In cazul a 158 de produse notificate (8 %), originea este necunoscuta.Produsele periculoase de origine europeana au facut obiectul a 468 de notificari (23 %), cele mai multe fiind pentru produse provenind din Germania (126 de notificari), Franta (77) si Italia (48). Doar in 2 cazuri au fost notificate produse din Romania ca fiind periculoase, in anul 2016.In urma acestor notificari, statele de origine reactioneaza, luand urma acelor produse, pentru a constata provenienta. In unele cazuri, pot fiaplicate amenzi sau alte masuri.Dintre statele de origine a produselor respective, Germania a avut cele mai multe reactii (642), urmata de Franta (575) si China (501). Romania a avut 22 de reactii ca urmare a notificarilor.