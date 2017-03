10 sfaturi pentru a identifica produsele contrafacute pe internet​

Fereste-te de descrierile din motorul de cautare: in cazul in care acestea includ nume de produse, urmate de expresii cum ar fi "ieftin" sau "livrare gratuit", acestea sunt de multe ori site-uri frauduloase.

Verifica identitatea si datele de contact ale vanzatorului din pagina de "informatii legale" de pe site si compara cu inregistrarea site-ului de pe WHOIS, EURID, ROTLD.

Consulta parerile altor consumatori cu privire la vanzator.

Verifica autenticitatea marcii de incredere, daca exista, prin consultarea pe site-ul oficial al companiei care o ofera.

Verifica pe site-ul producatorului daca exista o lista a vanzatorilor oficiali sau daca au denuntat anumite site-uri care vand produse contrafacute.

Compara preturile cu cele din magazinul oficial. Nu este bine sa ai incredere in site-urile care prezinta oferte extrem de atractive pe internet.

Compara logo-ul oficial al producatorului cu cel postat pe site-ul care nu iti inspira incredere sau aplicat pe produsul care urmeaza sa iti fie vandut.

Consulta conditiile generale de vanzare si verifica respectarea drepturilor consumatorilor.

Fereste-te de site-uri cu design sarac, site-uri scrise intr-o limba romana stricata sau site-uri care afiseaza imagini de calitate slaba.

Plateste prin mijloace sigure. Da intotdeauna prioritate metodelor revocabile de plata. Evita transferurile de bani prin ordin de plata, transfer de numerar sau chiar transfer bancar. Poti plati cu cardul in siguranta.

Verifica la banca sau la emitentul cardului si cere detalii privind modalitatile prin care iti poti primi banii inapoi, de exemplu procedura de refuz la plat, daca ai utilizat un mijloc de plata precum cardul.

Contacteaza producatorul si informeaza-l cu privire la faptul ca exista un site care vinde produse contrafacute. Deoarece acesta detine drepturile de proprietate intelectuala, poate lua masurile legale care se impun impotriva acestui site fraudulos.

Daca ai fost victima unei activitati de contrafacere, poti inainta o reclamatie catre politie, vama sau poti solicita asistenta autoritatilor locale cu atributii in domeniu.

Produsele contrafacute in online au atins in prezent toate formele de consum: mancare, medicamente, cosmetice, retete medicale cu dozare necorespunzatoare sau fara autorizatie de punere pe piata, piese auto in afara standardelor de siguranta. ECC-Net (reteaua Centrelor Europene ale Consumatorilor) a publicat un raport privind contrafacerea produselor vandute online.Cum poti identifica produsele falsificate pe InternetSursa: eccromania.ro