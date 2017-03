Magazinele online vor primi certificari de tip trustmark  la nivel european

"Anul trecut valoarea comertului online in Romania a fost de peste 2 miliarde de euro, in crestere cu 45% fata de anul anterior. Desi am avut cea mai importanta crestere in ecommerce din Uniunea Europeana, dupa indicele DESI suntem in continuare pe ultimul loc in UE.Tendinta e clara - tot mai multi consumatori se indreapta catre canalul online. Urmatorul pas e sa acceleram evolutia acestui canal, ajutand magazinele sa creasca increderea clientilor, odata prin respectarea normelor europene, cat si prin respectarea unui cod de bune practici la nivelul industriei", a declarat Florinel Chis, directorul general ARMO.De asemenea, ARMO in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Asociatia Pro Consumatori (APC) si Centrul European al Consumatorilor Romania (ECC) va elabora o versiune optimizata a ghidului de bune practici pentru magazinele online care sa creeze un standard pentru serviciile oferite de operatorii economici cu profil ecommerce clientilor, si, implicit, sa sporeasca increderea clientilor in comertul electronic."Ghidul de bune practici impreuna cu certificatul Trustmark vor creste increderea si vizibilitatea magazinelor romanesti la nivel local, dar si pe piata unica europeana", a explicat Florinel Chis.