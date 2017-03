Director la ANPC, catre magazinele online: Daca firmele de curierat nu fac fata, poate ar trebui sa va faceti propriile firme de curierat sau sa apelati la firme care fac la timp livrarile respective

Online-ul romanesc a ajuns la aproape doua miliarde de euro/an si creste mereu, insa cresc si nemultumirile clientilor care in multe cazuri ajung sa depuna reclamatii la ANPC.Protectia Consumatorului sfatuieste clientii sa incerce mai intai solutionarea pe cale amiabila intre cumparator si comerciant si abia in ultima instanta sa se apeleze la ANPC.Paul Anghel, director la Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă spune ca magazinele online trebuie sa-si asume greselile facute in relatia cu consumatorii, fie ca este vorba de false promotii, fie de termene nerealiste de livrare.Directorul de la ANPC sfatuieste magazinele online sa promita doar ce pot face cand este vorba de timpii de livrare catre clienti."Haideti sa ne calibram la ce putem astazi sa dam. Daca firmele de curierat nu fac fata, poate ar trebui sa va faceti propriile firme de curierat sau sa apelati la firme care fac la timp livrarile respective, pentru ca altfel totul se intoarce impotriva dvs fiindca ca exista blog-uri pe care oameni discuta si spun ce site-uri se comporta urat cu consumatorul", spune el, adresandu-se reprezentantilor magazinelor online prezenti la un eveniment organizat de Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO).Paul Anghel spune ca oamenii ar trebui sa citeasca mai intai termenii si conditiile si sa vada daca acolo sunt prevederi legate de data livrarii si reclamatia la ANPC ar trebui sa apara doar daca termenul stipulat a fost depasit.De ani de zile se vorbeste de faptul ca magazinele cresc preturile inainte si apoi le scad de Black Friday, afisand reduceri fictive. ANPC spune ca a primit o multime de plangeri si a dat si multe sanctiuni dupa ce a fost verificata variatia preturilor in ultimele 30 de zile.Legea prevede ca orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de referinta practicat in acelasi spatiu de vanzare pentru produse identice. Pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de referinta.Pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus.O categorie cu mari probleme tine de service-urile care repara electronice. Oamenii s-au plans de faptul ca reparatiile dureaza mult, sunt respinse garantiile pe motive nerealiste, iar unele service-uri nu mai returneaza telefoanele in cazul in care costurile reparatiei le depasesc pe cele estimate de service cand telefonul a fost adus de client.Si la acest capitol au fost reclamatii numeroase si au fost acordate sanctiuni service-urilor care s-au comportat in mod incorect cu clientii.Anghel spune ca exista putini inspectori si acestia abia fac fata pentru a investiga reclamatiile legate de vanzarile directe (offline), iar la online e mult mai complicat, mai ales ca multe site-uri care nu au sedii sociale sau au sediul social la o casuta postala. "Am vorbit cu Serviciul de Investigare a Fraudelor de la IGP si nici dansii nu pot mereu sa-i gaseasca. Am gasit sedii sociale in comune de langa Bucuresti la bunica unuia dintre proprietarii site-ului si aceasta ne spunea ".Unele magazine online se plang ca exista clienti care abuzeaza de dreptul de retur, un exemplu fiind dat la dezbaterea ARMO de seful F64, Marian Alecsiu, care spune ca exista un client care a returnat aproape 60 de produse si in medie cam 5% dintre produsele livrate sunt comandate de clienti care fac foarte multe retururi.Reprezentantul ANPC spune ca orice comerciant ar trebui sa-si asume o marja de cateva procente. "Evident ca exista si persoane care fac abuzuri. Exista un 5% peste tot", spune el, adaugand ca exista un mic procent de oameni vesnic nemultumiti, insa magazinele ar trebui sa se concentreze pe satisfactia celorlalti 95%.Marian Alecsiu spune in replica faptul ca in destule cazuri, prin simplul fapt ca un produs a fost desigilat, el va fi revandut apoi sub valoarea de achizitie, chiar daca produsul nu prezinta urme de uzuraUn lucru extrem de important, insa care nu este cunoscut de toata lumea, tine de faptul ca un consumator, din momentul in care a primit un produs comandat pe internet, are 14 zile pentru a-l returna daca nu este multumit de el. In acest caz nici nu trebuie sa invoce vreun motiv pentru retur.In cazul returnarii produsului, consumatorul isi poate primi suma de la comerciant in termen de 14 zile de la primirea produsului.