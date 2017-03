Cum poti eficentiza campaniile de marketing cu ajutorul telefoanelor mobile

75% dintre marketerii de top au sanse sa mute trendul de masurare la nivel global

83% din marketeri de top includ in analiza lor date de pe mai multe device-uri

concentreaza-te pe metricii afacerii: 95% din marketerii de top considera ca ceea ce conteaza cu adevarat este ca analiza indicilor KPI sa fie strans legata de obiectivele afacerii .

Inlocuieste lipsa informatiilor exacte cu estimari: aproximativ 71% dintre marketerii de top folosesc regulat estimari pentru a acoperi lipsa informatilor exacte din analiza si masurarea campaniilor de marketing

experimentele riscante: marketerii de top sunt de doua ori mai dispusi sa faca experiente riscante decat majoritatea marketerilor.

69% din proprietarii de smartphone-uri folosesc functia de cautare atunci cand au nevoie sa afle ceva. 76% dintre persoanele care au cautat pe smartphone-ul lor ceva in apropiere de locatia in care se aflau au si vizitat locatia respectiva in maxim o zi si 28% din aceste cautari s-au finalizat printr-o achizitie.Pentru a intelege adevaratul impact al telefoanelor mobile, marketerii trebuie sa-si imbunatateasca modalitatile de masurare al acestui nou comportament:Sursa: thinkwithgoogle